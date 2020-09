Vente aux enchères exceptionnelle d’une centaine de lots de sportifs pour l’association « Les Etoiles Filantes »

Ce jeudi 17 septembre, l’association « Les Etoiles Filantes » organise une vente aux enchères «Légendes du Sport» aux Puces du Canal à Lyon.

Des objets rares appartenant à des sportifs seront mis en vente et permettront de récolter des fonds pour l’association. Une partie des bénéfices servira à financer la construction de l’Espace parents de l’IHOPe (Institut d’Hématologie et d’Oncologie Pédiatrique) et à aider la recherche sur le gliome infiltrant du tronc cérébral au Centre Léon Bérard.

Si vous souhaitez vous rendre sur place, l’inscription est obligatoire. La soirée sera animée par la journaliste Anne-Laure Bonnet en présence de Martin Fourcade et Tessa Worley, parrain et marraine de l’association. Il est également possible de suivre la vente à distance et d’enchérir en ligne.

Parmi la centaine de pièces à acquérir, vous retrouverez notamment des maillots, chaussures, polos, combinaison, skis… de grands sportifs comme Mbappé, Federer, Nadal, Djokovic, Neymar, Riner, Alaphilippe, Tsonga, Loeb, Manaudou, Thauvin, Lavillenie, Hawk….