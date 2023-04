Offre Emploi : Attaché(e) de presse Sport Senior – Com’Over

FICHE DE POSTE – COM’OVER

Attaché(e) de presse Sport Senior

Présentation Com’Over

Créée en 2011, Com’Over est une agence de communication 360 spécialisée sur les territoires passionnels & engageants. Parmi eux, le sport, l’esport, le lifestyle, l’entertainment, le sociétal, l’art de vivre, le food & beverage, la mode, la musique & la tech. Autant de territoires qui permettent aux acteurs de se connecter efficacement à leurs cibles & renforcer la préférence de marque.

Fort de 10 ans d’expérience, Com’Over collabore avec des marques, des détenteurs de droits, des médias & des talents pour travailler leur stratégie de communication, au service de leur plateforme.

Constituée d’experts, les équipes de Com’Over accompagnent ces acteurs sur l’ensemble de la chaîne de valeurs de communication : du conseil stratégique à la mise en place opérationnelle des dispositifs (Relations Médias & Influence, Event & Expérience, Brand Content, Endorsement & Egérie, Partenariats Médias, Marketing Digital & Social Media, Création & Identité Visuelle, Merchandising & Licensing).

Composée de plus de 45 collaborateurs, l’agence est basée à Paris, Lyon, Annecy & Nice.

Poste

Dans le cadre de l’accompagnement de ses clients sur des problématiques de relations médias sur les territoires du sport et de l’entertainment, l’agence Com’Over recherche un(e) attaché(e) de presse/influence Sport Senior.

Au sein de l’agence, l’attaché(e) de presse senior prendra en charge des comptes avec plusieurs missions associées :

• Direction de clientèle : accompagnement du client au quotidien, anticipation des besoins, réponse adaptée au client, adaptation à la typologie de clients de l’agence

• Coordination de prestataires extérieurs, capacité à gérer des projets avec multi-acteurs (client, partenaire du client, structures fédérales, bénévoles, élus…)

• Ecriture et exécution de la stratégie relations médias et influence des clients

• Participation au développement du réseau média de l’agence (rdv avec rédaction, proposition de sujets) et réseau influence

• Prise de brief, rédaction, mise en page et présentation de recommandations

• Ecriture de communiqué de presse et mise en page via le logiciel média de l’agence (data presse)

• Ecriture et création de dossiers de presse

• Relances médias auprès de cibles diverses (médias féminins, médias sport outdoor, médias généralistes, médias sport, médias santé, médias culture, médias généralistes…)

• Enrichissement de la base de données influenceurs/Streamers via le logiciel dédié

• Créativité dans la recherche d’angles média pour les clients RP de l’agence

• Management d’équipe (1 à 2 personnes)

• Pilotage des équipes d’experts métiers Com’Over (events, RP, influence, créa, digital…) dans le cadre de la mise en œuvre des campagnes

• Gestion de l’opération média sur évent media (zone mixte, salle de presse, salle de conférence de presse…)

• Présence physique sur les événements sport et marketing des clients sport

• Une expérience dans le développement de stratégie RP Sport pour des marques référentes dans le sport ou des fédérations sportives serait un plus

• Gestion au quotidien des outils agence : worklist, reporting, budget

• Bilan, KPIs

Profil recherché

• 5 à 8 ans d’expérience en relations médias

• Connaissance du monde du sport (privé, fédéral, …)

• Très bon niveau d’anglais (une expérience à l’étranger serait un plus)

• Expérience en agence serait un plus

• Curieux, Créatif, autonome, proactif, rigoureux et appréciant le travail en équipe

• Maitrise indispensable du Pack Office (Word, Powerpoint, Excel obligatoire) et d’Internet

• Aisance rédactionnelle, orthographe irréprochable

• Bonne maîtrise des réseaux sociaux

Localisation

Paris 3ème ou Lyon / Villeurbanne

Contrat : CDI

Démarrage : Dès que possible

Rémunération : Rémunération TBD selon profil

Prise en charge à 50% du Pass Navigo

Tickets restaurants

Mutuelle entreprise financée à 100%

Contact : rh@com-over.com