406 m², la superficie de la fresque Karim Benzema d’adidas à Bron

Vendredi, adidas a dévoilé la fresque géante installée sur un immeuble de la ville de Bron à proximité du périphérique lyonnais.

Après le « mur Zidane » à Marseille, voici le « mur Benzema ». Avec adidas comme dénominateur commun. Dans le détail, la fresque « Grandir ici, devenir une légende » est visible au 26 rue Jean Voillot à Bron (69500).

Une oeuvre qui mesure 34,7m de haut et 11,7m de large, soit 406 m². « Cette œuvre est née d’une collaboration de différents acteurs (adidas, ville de Bron et Lyon Métropole Habitat), d’artistes lyonnais avec Art Up et de l’agence Peint A La Main (agence spécialisée) qui a donné vie à une illustration artistique de la carrière de Karim Benzema. » explique un communiqué.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sport Buzz Business (@sportbuzzbusiness)

BON PLAN : Grâce à notre site, bénéficiez de 50€ offerts sur les offres d'abonnement CANAL+ (Canal+, beIN SPORTS, Eurosport...) rendez-vous ici pour en profiter