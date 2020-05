A quoi ressemblera la future Arena Porte de la Chapelle ?

Ce matin, la Ville de Paris a communiqué officiellement le choix fait par la Commission d’Appel d’Offre concernant l’attribution du marché global de la future Arena de 8 000 places environ qui sera construite Porte de la Chapelle.

Le groupement mené par Bouygues Bâtiment Île-de-France et les agences d’architecture SCAU et NP2F ont été retenus.

Lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, la salle accueillera les épreuves de badminton, de para taekwondo et de para badminton. Dès l’ouverture de la salle prévue pour 2023, le Paris Basketball (Pro B) deviendra le club résident.

Estimé en 2016 à 90M€ HT, le coût revu en valeur pour 2020 est de l’ordre de 98 millions d’euros hors taxes. « En complément, la Ville de Paris a décidé de porter sur son budget la conception-réalisation des deux gymnases pour un montant de 20 M€ HT et du programme d’activités de proximité, de loisirs et de commerces de 7,2 M€ HT. L’exploitation commerciale se fera via une délégation de service public actuellement en cours d’instruction pour permettre une association du futur exploitant commercial à la conception et à la réalisation de l’ouvrage. »

La future salle multifonctionnelle se situera au sein d’un nouveau quartier mixte entre les Portes de la Chapelle et d’Aubervilliers, avec la création de la ZAC Gare des Mines-Fillettes.

« Selon les critères de sélection de la consultation, le projet retenu a été classé en première position en raison de ses qualités architecturale, paysagère, fonctionnelle et environnementale ainsi que sur ses engagements en matière de performances énergétiques et de la qualité de son programme de maintenance, la durée d’exploitation courant sur 10 années » précise le communiqué.

Le projet architectural se composait de 3 éléments :

– en premier lieu, un socle largement vitré et ouvert sur le quartier accueille les programmes reliés à l’espace public tels que les équipements publics de proximité ou le hall principal d’accueil de la grande salle, débordant sur le parvis pour constituer un véritable rez-de-ville parisien ;

– à 11,50 m de haut, une vaste terrasse végétalisée, ceinturée par un bandeau communiquant en débord du socle, offre près de 3 000 m² d’espaces extérieurs de détente avec une vue panoramique sur le Grand Paris ;

– enfin, émergent de cette terrasse plusieurs formes distinctes symbolisant les différents programmes hébergés, dont la couronne de l’Arena à 360°, composée d’aluminium recyclable de couleur claire, véritable signature du projet.