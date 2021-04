A recruter (alternance) : Lilian Tamburello – Assistant marketing et évènementiel

Je m’appelle Lilian Tamburello, originaire de Rouen, je suis venu à Paris pour réaliser un Bachelor Événementiel et Management Sportif à ISEFAC BACHELOR en 2017.

Aujourd’hui je souhaite poursuivre mon cursus à travers un Master Marketing et Production Événementielle au sein de l’école SUP DE PUB. Je suis donc activement à la recherche d’une entreprise pour effectuer mon alternance sur un rythme de 2 semaine en entreprise et 1 semaine à l’école, et en plein temps en entreprise d’Avril à Septembre.

Passionné par le sport, j’aime être investi dans ce que je fais afin de donner le meilleur de moi-même et atteindre à mes objectifs.

Durant mon Bachelor j’ai effectué différents stages qui m’ont permis d’acquérir de l’expérience tant sur le plan professionnel que personnel. J’ai eu l’opportunité d’effectuer deux stages au sein de l’événement Oxy’trail. Mon premier stage était sur une durée de trois mois, j’étais responsable logistique et le deuxième stage d’une durée de 6 mois en tant que responsable village.

Depuis octobre 2020 je suis vendeur expert running chez Go Sport République.

Toutes ces expériences m’ont apporté de l’assurance, ce qui me permet d’être beaucoup plus autonome, de me dépasser à toujours faire plus et mieux. Je suis aussi une personne qui analyse beaucoup ce qui me permet de mieux préparer mes projets pour réduire les potentiels risques. Mon dynamisme et mon expérience dans le travail d’équipe me permettent de mettre en avant tous mes atouts pour mener à bien mes missions, être coordonné dans mon travail et communiquer au mieux avec mes collègues.

L’alternance permet à l’entreprise et à l’alternant d’être gagnant, les deux parties s’aident mutuellement à se développer. Je souhaite apporter toute ma détermination, mon dynamisme, mon autonomie pour continuer d’apprendre et créer de nouveaux projets.

Pour moi la vie est un rêve qu’on doit se créer, il faut se donner les moyens et faire en sorte de réussir à édifier un maximum de souvenir.

Le but étant de vivre un nouveau rêve dans une entreprise, alors souhaitez-vous m’accompagner dans ce projet ?

