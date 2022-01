A recruter (emploi) : Olivier Bongrand, Marketing et logistique des évènements sportifs

Bonjour,

Après cinq années d’expérience professionnelles en tant qu’ingénieur projet dans le domaine de la construction, j’ai entrepris une ré-orientation professionnelle en 2021 en effectuant un MSc en Management du Sport via la Global Business School située à Barcelone.

En effet, ayant déjà participé à de nombreux évènements sportifs, en France comme à l’étranger, je serais honoré d’intégrer les équipes de travail sans lesquelles ces évènements riches en émotions ne pourraient voir le jour.

A 29 ans, cette démarche n’est pas anodine et atteste que ma motivation est assez forte pour me donner les moyens de mes ambitions et ainsi entreprendre quelque chose qui m’anime profondément, malgré un contexte sociétal qui rend ce type de décision d’autant plus difficile.

Je serais ravi d’échanger d’avantage avec vous et suis ouvert à tout type de contrat !

