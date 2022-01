Média – Quels dispositifs pour beIN SPORTS et le Groupe TF1 lors de l’Euro 2022 de Handball

Du 13 au 30 janvier 2022, les passionnés de handball vont suivre avec attention l’Euro 2022 masculin. Une compétition disputée en Hongrie et en Slovaquie qui sera diffusée sur beIN SPORTS et les chaînes du Groupe TF1.

Dans le détail, beIN SPORTS diffusera tous les matchs de l’Equipe de France ainsi que les plus belles affiches de cet Euro 2022. Les rencontres des Bleus seront commentés par le duo Thomas Ferro-Villechaize et François-Xavier Houlet. Les autres rencontres seront commentées par Benjamin Charollais et Xavier Hamel. En plateau, Mary Patrux sera accompagnée par Thierry Omeyer et Daniel Narcisse.

De son côté, le Groupe TF1 proposera les matchs de l’Equipe de France avec une rencontre de la phase préliminaire, deux matchs du tour principal, la demi-finale et la finale en cas de qualification. Les matchs seront commentés par Grégoire Margotton et Philippe Gardent.

Hier soir, le premier match des Bleus dans la compétition (victoire 27-22 contre la Croatie) était diffusé sur TFX et beIN SPORTS 1

🏆🤾‍♂️ Euro de Handball

🇫🇷🗨️ Guillaume Gille : « Nous avons essayé de nous recentrer sur ce qui fait la base de notre jeu »

🗨️ « Mettre de l’expérience et de la maitrise dans l’effectif »#CROFRA #HandAction pic.twitter.com/RdMhCtAZh0 — Hand Action (@HandAction) January 13, 2022

LA PROGRAMMATION DE L’EHF EURO DU 13 AU 30 JANVIER 2022 SUR beIN SPORTS :

Jeudi 13/01

SERBIE – UKRAINE à 18h00 suivi de CROATIE – FRANCE à 20h30 sur beIN SPORTS 1

ESPAGNE – REPUBLIQUE TCHEQUE à 18h00 sur beIN SPORTS 3

Vendredi 14/01

ALLEMAGNE – BIELORUSSIE à 18h30 sur beIN SPORTS 3

PORTUGAL – ISLANDE à 20h30 sur beIN SPORTS MAX 4

AUTRICHE – POLOGNE à 20h30 sur beIN SPORTS MAX 7

Samedi 15/01

FRANCE – UKRAINE à 18h00 suivi de CROATIE – SERBIE à 20h30 sur beIN SPORTS 1

ESPAGNE – SUEDE à 20h30 sur beIN SPORTS MAX 4

NORVEGE – RUSSIE à 20h30 sur beIN SPORTS MAX 7

SLOVENIE – DANEMARK à 20h30 sur beIN SPORTS MAX 9

Dimanche 16/01

ALLEMAGNE – AUTRICHE à 18h00 sur beIN SPORTS MAX 6

PORTUGAL – HONGRIE à 18h00 suivi de BIELORUSSIE – POLOGNE sur beIN SPORTS MAX 5

ISLANDE – PAYS-BAS à 20h30 sur beIN SPORTS MAX 4

Lundi 17/01

UKRAINE – CROATIE à 18h00 suivi de FRANCE – SERBIE à 20h30 sur beIN SPORTS 1

Mardi 18/01

POLOGNE – ALLEMAGNE à 18h00 suivi de ISLANDE – HONGRIE à 20h30 sur beIN SPORTS 3

TOUR PRINCIPAL

du jeudi 20/01 au mercredi 26/01 sur beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 3 et beIN SPORTS MAX

DEMI-FINALES vendredi 28/01 à 18h00 et 20h00 sur beIN SPORTS 1

FINALE dimanche 30/01 à 18h00 sur beIN SPORTS 1