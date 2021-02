Super Bowl 55 – The Weeknd portait un costume signé Givenchy

Hier, The Weeknd était la tête d’affiche du Pepsi Halftime Show, le concert donné à la mi-temps du Super Bowl 2021.

Evènement dans l’évènement au même titre que les publicités, le concert est une vitrine incroyable pour les artistes, l’occasion de s’adresser à quelques cent millions de téléspectateurs uniquement aux Etats-Unis. Une vitrine qui intéresse bien évidemment les marques.

Sur la scène du Raymond James Stadium de Tampa Bay, The Weeknd portait un costume Givenchy dessiné par Matthew M. Williams.

Dans le détail, le chanteur portait une veste entièrement brodée à la main avec des cristaux par quatre brodeurs et plus de 250 heures. Une veste portée sur une chemise en popeline de coton noire et un pantalon en laine. Pour parfaire le look de l’artiste, ce dernier portait également une cravate en cuir noir, des gants ainsi que des derbies noires et blanches.

Replay vidéo – The Weeknd’s FULL Pepsi Super Bowl LV Halftime Show

En 2018, c’est Nike qui avait généré de nombreuses retombées en s’affichant aux pieds de Justin Timberlake pendant son concert à la mi-temps. Un énorme coup de pub pour la sneakers Air Jordan 3 JTH.