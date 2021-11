Accor Partenaire Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

La semaine dernière, Accor et Paris 2024 ont officialisé la signature d’un partenariat lors du Sommet Destination France.

Dans le cadre de ce contrat, Accor devient Partenaire Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. « Le Groupe mettra au service des populations accréditées son savoir-faire et participera à son accueil et son hébergement partout en France. Il déploiera plus particulièrement ses services en direction des athlètes et des médias, au sein des Villages prévus à cet effet » précise le communiqué.

En s’associant aux JO de Paris 2024, Accor activera notamment ce partenariat au travers de son programme de fidélité ALL (Accor Live Limitless), marque qui s’affiche notamment sur les maillots du Paris Saint-Germain. Sur la plateforme de réservation ALL, le groupe hôtelier proposera notamment à ses clients de nombreuses expériences jusqu’à l’été 2024.

« Paris accueille les Jeux, nous serons prêts à accueillir ceux qui les font vivre » – Sébastien Bazin

« Le sens du collectif, l’exigence, la générosité et le rayonnement de la France sur la scène mondiale sont au cœur des valeurs que nous partageons avec Paris 2024. Accor est fier de devenir partenaires de ces Jeux Olympiques et Paralympiques qui seront un temps fort d’accueil et de partage pour notre pays et les athlètes du monde entier. Nos collaborateurs et nos équipes sont déjà mobilisés pour faire vivre le sens de l’hospitalité à la française et offrir à tous, à l’occasion de cet évènement planétaire, des séjours et une expérience inoubliable. Paris accueille les Jeux, nous serons prêts à accueillir ceux qui les font vivre. » précise Sébastien Bazin, Président-directeur général de Accor, dans un communiqué.

Outre la gestion des services au sein du Village des athlètes et du Village des médias, Accor mettra à disposition la plateforme de réservation d’hôtels propulsée par sa filiale ResaEvents. Outre les prochains Jeux Olympiques d’été, Accor s’est également associé au Comité d’organisation de la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar.

Pour rappel, Accor était partenaire de la candidature de Paris 2024.