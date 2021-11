Sponsoring – BKT rejoint la Coupe du Monde de Rugby France 2023

En fin de semaine dernière, les organisateurs de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 ont officialisé la signature d’un contrat de partenariat avec BKT.

Dans le cadre de cet accord, la marque devient fournisseur officiel de pneus hors route (agricole, industriel) de la compétition.

« BKT aime le sport en raison de ces belles valeurs que l’on retrouve également dans sa philosophie d’entreprise » précise Lucia Salmaso, Directrice Générale de BKT Europe, dans un communiqué. « Et cette passion est la force motrice qui encourage les gens à partager, se soutenir, prendre soin les uns des autres. Il n’y a rien de plus excitant que la passion des supporters. Parmi ces supporters, il y a beaucoup de nos clients et nous voulons célébrer la passion du sport avec eux et avec tous les sportifs ! ».

Pour rappel, BKT est le Namer de la Ligue 2 de football jusqu’au moins 2024. La société indienne a également investi les terrains de basket avec l’Euroleague et le foot italien avec le Naming de la Série B depuis 2018.

« C’est une fierté qu’une grande entreprise indienne s’engage dans l’aventure de la Coupe du Monde de Rugby 2023, et un nouveau signe de l’attractivité de notre événement à l’international » ajoute Claude Atcher, Directeur Général de France 2023. « Nous partageons avec BKT les mêmes terrains d’expression, et les mêmes ambitions : celles de faire rayonner le sport et ses vertus à l’international, tout en valorisant une agriculture de proximité, la diversité de nos terroirs et le savoir-faire de nos communes rurales d’où le rugby plonge ses racines. Cette Coupe du Monde de Rugby des territoires, nous la ferons grandir ensemble ! »

Au rang de fournisseur officiel de la Coupe du Monde de Rugby 2023, BKT rejoint Andros, Eden Park, Education First, Facebook, Gilbert, HP, Invivo et Lipovitan D.

Les sponsors de la Coupe du Monde de Rugby France 2023

La semaine dernière, le Comité d’Organisation de la Coupe du Monde de Rugby a également officialisé la signature d’un partenariat avec ResaEvents (Groupe Accor) qui sera centrale de réservation hôtelière officielle.