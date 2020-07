Interview – 3 questions à l’agence « Allégories Créations » qui a réalisé le nouveau logo du FC Girondins de Bordeaux

Il y a quelques jours, le FC Girondins de Bordeaux a dévoilé son nouveau logo. Une identité graphique qui mise notamment sur la marque « Bordeaux ».

Pour en savoir un peu plus sur le nouveau logo des Girondins de Bordeaux, nous avons posé quelques questions à Sylvie Castellani, Fondatrice d’Allégories Créations, agence basée à Paris qui a réalisé le blason du FCGB. Dans le football, l’agence a récemment travaillé sur la réalisation du rapport d’activité digital et la dernière brochure de la Fondation PSG.

Sport Buzz Business : Quel était le point de départ, le brief de la part des Girondins de Bordeaux ?

Sylvie Castellani : La nécessité de rendre compte de la stratégie définie par la nouvelle direction. Une identité graphique est toujours l’expression couplée de la mémoire de l’entreprise et de son projet. La stratégie repose sur 3 piliers :

– un pilier sportif qui revendique la recherche d’un jeu élégant et performant à, l’image de la région et de la ville

– un pilier identitaire inscrit dans l’ancrage girondin exploité comme l’expression d’un esprit, d’une âme girondine, reflet de la culture de la région

– un pilier projectif qui revendique la référence à Bordeaux, ville connue et admirée dans le monde susceptible d’attirer, au delà des frontières, des populations qui adoptent le football comme sport universel : la Chine ou les USA.

SBB : Comment se sont déroulés les échanges avec le club ?

SC : Très bien. Très classiquement, avec un période de compréhension de la stratégie, d’imprégnation de l’histoire et de la réalité du club, par des échanges avec les différentes directions du club… Cette phase a permis d’être choisi par la Direction de la Communication pour réaliser la nouvelle identité graphique.

« Cinq projets différents ont été proposés »

SBB : Combien de temps a-t-il fallu pour arriver à la version finale du nouveau logo du FC Girondins de Bordeaux ?

SC : Tout changement de l’identité visuelle d’un club historique appelle un travail réfléchi et un process d’acceptation assez long nourri de consultations des parties prenantes du club. Nous avons identifié les invariants: le scapulaire, les deux noms Girondins et Bordeaux, les couleurs bleu et blanc et la date de création du club.

Cinq projets différents ont été proposés, nous avons alors intégré les remarques de l’équipe de Direction pour arriver à un accord sur la proposition choisie et récemment présentée.

Deux des propositions ont été présentées au Maire et à son adjointe aux sports, aux sponsors principaux, à un groupe comprenant des supporters et institutions régionales. Seuls les ultras n’ont pas souhaité en débattre. L’accueil a été très positif et a renforcé le choix qui avait été privilégié par l’équipe de Direction.

Au total, le temps s’est étiré sur 6 mois environ entre le premier brief et la présentation de la semaine passée.