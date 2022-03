adidas dévoile « Al Rihla », le ballon officiel de la Coupe du Monde de football 2022 organisée au Qatar

A quelques jours du tirage au sort de la Coupe du Monde de football 2022 organisée au Qatar, adidas dévoile le ballon officiel de la compétition baptisé « Al Rihla ».

Dans le détail, ce ballon est le 14ème conçu par la marque aux trois bandes pour la Coupe du Monde de la FIFA. « Plus aérodynamique que tous les autres ballons de la Coupe du Monde, il a été conçu pour favoriser un jeu rythmé » commente adidas qui précise que 1% des ventes nettes du ballon sera reversé au mouvement Common Goal, engagé dans la lutte contre les inégalités et le soutien des communautés de football amateur dans le monde entier. Dans sa version Pro, le ballon de la Coupe du Monde 2022 sera en vente au prix de 140 euros.

Concernant le storytelling et le design du ballon, Al Rihla (« le voyage » en arabe) s’inspire de la culture, de l’architecture, des bateaux traditionnels et du drapeau du Qatar. Avec ce pays comme point de départ, le ballon sera présenté au reste de la planète en compagnie d’anciens joueurs comme Casillas et Kaka. l’occasion pour adidas de lancer des initiatives locales visant à soulever les difficultés d’accès au sport. « Le voyage international d’Al Rihla s’inscrit dans le cadre de cette conviction et chaque étape permettra de renouveler notre soutien aux communautés locales à l’aide d’activations conçues pour avoir un impact durable sur le football amateur et la société » explique Nick Craggs, General Manager Football d’adidas.

« Al Rihla fera ses débuts sur la scène internationale sur un terrain spécialement créé pour son lancement. Ce terrain sera ensuite donné au club Challenge Football Club, vainqueur du premier championnat de football féminin d’Arabie Saoudite. Son installation permanente à Riyad représentera une évolution de taille pour l’équipe, qui ne possède pas encore son propre terrain d’entraînement » ajoute adidas.

