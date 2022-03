Frédéric Longuépée nommé au poste de Président de Paris La Défense Arena

Hier, Paris La Défense Arena a officialisé la nomination de Frédéric Longuépée au poste de Président.

L’ancien Président du FC Girondins de Bordeaux va succéder à Dominique Serieys qui va prendre la Présidence du Directoire du Racing 92 à compter du 1er juillet 2022.

« Je suis heureux que Dominique Serieys accepte de relever ce nouveau défi et le remercie pour son action au sein de Paris La Défense Arena ces 3 dernières années » a précisé Jacky Lorenzetti, dans un communiqué. « Nous sommes très heureux d’accueillir Frédéric Longuépée. Sa connaissance de l’industrie du sport et du divertissement, son talent et sa longue expérience opérationnelle sont de formidables atouts pour donner un nouvel élan à Paris La Défense Arena et atteindre son plein potentiel à un moment crucial du développement de l’industrie du spectacle ».

Pour rappel, outre son épisode bordelais, Frédéric Longuépée a également occupé des fonctions au Paris Saint-Germain, Paris 2024 ou encore la Fédération Française de Tennis. « Je remercie Jacky Lorenzetti pour la confiance qu’il me témoigne en me nommant à la Présidence de la plus grande salle indoor d’Europe devenue la référence internationale pour les plus grands spectacles. Je suis impatient de relever ce nouveau défi pour atteindre les objectifs ambitieux que s’est donnés Paris La Défense Arena » a ajouté l’intéressé.

Enceinte du club de rugby du Racing 92, Paris La Défense Arena peut accueillir de 10 000 à 40 000 personnes en fonction des configurations (concerts, évènements sportifs,…). Pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, l’Arena accueillera les épreuves de natation et waterpolo.