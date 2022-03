Droits TV – beIN SPORTS diffuseur du nouveau circuit « Premier Padel » pour la saison 2022

Cette semaine, le Qatar et la ville de Doha accueillent le premier tournoi majeur du tout nouveau circuit professionnel de padel baptisé « Premier Padel ».

Soutenu par la Fédération internationale de padel (FIP), l’Association Professionnelle des joueurs (PPA) et Qatar Sports Investments (QSI), ce nouveau circuit de padel promet d’offrir des dotations financières records aux joueurs et au joueuses et compte bien faire de l’ombre aux autres circuits comme le Word Padel Tour (diffusé sur Canal+) ou l’APT padel tour.

Pour son premier tournoi majeur (catégorie 1 – 4 dans l’année façon grand chelem en tennis), Premier Padel va distribuer un prize money total de 525 000 euros. Pour cette édition 2022, le sponsor-titre est Ooredoo qui donne son nom au tournoi « Ooredoo Qatar Major ».

Ces derniers jours, Premier Padel a annoncé la signature de nombreux accords de diffusion à travers le monde. Pour la France, un contrat a été signé avec beIN SPORTS qui diffusera la saison 2022. beIN SPORTS sera également le diffuseur officiel au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, en Asie-Pacifique, aux États-Unis, au Canada et en Turquie.

A date les autres diffuseurs internationaux du Premier Padel autre que beIN SPORTS sont ESPN (Amérique du Sud, Amérique centrale, Mexique et Caraïbes), Sky Sports (Italie, Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, Autriche, Suisse), Viaplay (Suède, Danemark, Norvège, Finlande, Islande, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne et Pays-Bas), Charlton TV (Israël) et SuperSport (Afrique sub-saharienne).

Cette semaine, l’Ooredoo Qatar Major est diffusé sur les différents canaux de beIN SPORTS France avec certains matchs qui seront commentés par Frédéric Viard, Patrice Dumont, Lionel Roux et Jérémy Ritz.

La programmation de l’Ooredoo Qatar Major 2022 sur beIN SPORTS

Mardi 29, mercredi 30 et jeudi 31 mars de 14:30 à 20:30 sur beIN SPORTS MAX 4

Demi-finale vendredi 1er avril à 16:00 sur beIN SPORTS 3

Finale samedi 2 avril à 19:00 sur beIN SPORTS MAX 7

Un tournoi également accessible sur la chaîne YouTube de Premier Padel. L’occasion de revoir ci-dessous le match du numéro 1 français Benjamin Tison. Associé à Teo Zapata, la paire s’est inclinée en 3 sets face à la paire numéro 1 Lebron – Galan.

Alors que le tirage au sort de la Coupe du Monde de football Qatar 2022 aura lieu ce vendredi, l’ambassadeur du mondial David Beckham est déjà sur place, l’occasion pour Premier Padel de mettre en scène l’anglais sur le court.