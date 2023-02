adidas dévoile le ballon de la phase finale de l’UEFA Champions League féminine

Ce matin, adidas a dévoilé le ballon officiel qui sera utilisé lors de la phase à élimination directe et de la finale de l’UEFA Champions League féminine.

Côté look, le ballon est décoré de motifs lumineux sur un fond bleu foncé qui représente la nuit, afin de rendre hommage au surnom d’Eindhoven, ville qui accueillera la finale. « Chaque motif de couleur néon représente un site célèbre de la ville, dont le stade d’Eindhoven. Des étoiles d’un blanc nacré sont dessinées par les contours fluorescents des fenêtres abritant les graphismes afin de souligner le contraste entre les impressionnantes œuvres architecturales historiques et modernes d’Eindhoven et de saluer les jeux de lumière artistiques qui éclairent la ville. » précise adidas.

Un ballon adidas UWCL Pro Ball Eindhoven vendu au prix de 150 euros pour le modèle PRO.