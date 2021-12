adidas dévoile le ballon de la phase finale de l’UEFA Champions League qui débute en février 2022

En cette journée de tirage au sort des huitièmes de finale de la Champions League, l’UEFA a dévoilé le ballon adidas qui sera utilisé pour la seconde partie de la saison 2021-2022.

Pour concevoir le design de ce ballon, la marque aux trois bandes s’est inspirée des « nuits blanches » de l’été à Saint-Pétersbourg. La finale se déroulera le 28 mai à la Gazprom Arena.

Un ballon adidas coloré qui ne passera pas inaperçu sur les pelouses européennes à partir du mois de février prochain.

The Adidas Finale through the years 😍

Favourite season?@adidasfootball | #UCL pic.twitter.com/g7A0JIXz55

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021