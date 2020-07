adidas dévoile les nouveaux maillots des Girondins de Bordeaux pour la saison 2020-2021

Ce matin, le nouvel équipementier des Girondins de Bordeaux, adidas, a dévoilé les nouveaux maillots pour la saison 2020-2021.

Intersaison chargée du côté du FC Girondins de Bordeaux. Après la présentation du nouveau logo du club il y a quelques semaines, les supporters du club découvrent officiellement les nouveaux maillots conçus par adidas qui succède à Puma. Pour cette saison, il n’y aura pas de maillot third, uniquement le home et away.

Côté sponsoring, l’enseigne de restauration Bistro Regent sera de nouveau visible sur la face avant des maillots. Un deal en cours jusqu’en 2023 pour un montant de 1,4 millions d’euros d’euros par saison selon Sud-Ouest.

Le nouveau maillot domicile des Girondins de Bordeaux 2020-2021 (adidas)

Pour le nouveau maillot domicile du FCGB, adidas reprend « les couleurs historiques d’un des clubs Français les plus iconiques, à savoir le bleu marine et le fameux scapulaire blanc, tout en intégrant le nouveau logo du club ». Les trois bandes adidas sont présentes en blanc sur les épaules. Un col en V et un liseré blanc sur les manches finissent le design.

Le nouveau maillot extérieur des Girondins de Bordeaux 2020-2021 (adidas)

Pour le nouveau maillot extérieur des Girondins de Bordeaux, adidas mise sur un jersey blanc relevé par des touches Or et Bordeaux. Sur ce maillot, le logo adidas et le nouveau logo du FCGB ont été passés en Or et Blanc.

Les joueurs porteront pour la première fois le maillot domicile lors de la rencontre amicale contre Angers le samedi 25 juillet. Les maillots réplicas sont en vente au prix de 90 euros (70€ pour les juniors).