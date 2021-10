adidas se distingue aux pieds des titulaires de Ligue 1 Uber Eats pour la saison 2021-2022 (étude footpack)

Outre la bataille des maillots, les équipementiers se chamaillent également pour chausser les joueurs de la Ligue 1 Uber Eats.

En investissement publicitaire, faut-il chausser Neymar JR pour des millions d’euros ou avoir plusieurs joueurs d’un « standing » inférieur pour inciter les consommateurs à acheter une paire de crampons et travailler l’image de marque ? Vaste question à laquelle nous ne répondrons pas dans cet article.

Dans sa traditionnelle étude annuelle, le site spécialisée footpack.fr s’intéresse aux marques de chaussures portées par les joueurs du Championnat de France pour ce début de saison 2021-2022.

Plutôt que de s’intéresser à l’ensemble des joueurs comme les années précédentes, Footpack s’est focalisé sur les titulaires lors des matchs de Ligue 1 de la journée 5 à 9, soit un total de 220 joueurs par journée. De quoi présenter les marques qui sont concrètement visibles lors des rencontres. Un classement uniquement quantitatif puisqu’il ne prend pas en compte le temps d’exposition lors des retransmissions TV par exemple (un zoom sur les crampons adidas de Lionel Messi a beaucoup plus d’impact qu’un plan large).

adidas marque la plus représentée aux pieds des joueurs titulaires

Dans le détail, c’est la marque adidas qui arrive en tête de ce classement avec 44,73% des joueurs en moyenne lors de chaque journée entre la J5 et la J9 (5 matchs par équipe). Derrière, on retrouve Nike avec 32,18% des joueurs en moyenne par journée. Le podium est complété par Puma avec 21,09% de joueurs titulaires en moyenne.

Les autres équipementiers représentés sont New Balance, Kipsta, Mizuno et Tru. Au total et comme le précise footpack, seulement 8 joueurs titulaires sur la période étudiée ne portent pas une paire du trio adidas-Nike-Puma.

Selon Footpack, le modèle le plus utilisé par les joueurs titulaires de Ligue 1 Uber Eats est la adidas X Speedflow.1.

La Puma Ultra se hisse à la seconde position et devance la Nike Mercurial Vapor. « La visibilité sur les terrains de Ligue 1 est un des paramètres clés dans notre plan et l’évolution des chiffres depuis 2017 confirme que nous sommes sur la bonne voie » a précisé Thomas Lanis, directeur marketing de Puma France à footpack.

Pour rappel, Nike dominait le classement quantitatif sur l’ensemble des joueurs de Ligue 1 Uber Eats depuis plusieurs saisons. Cette année, footpack ne précise pas les données sur l’intégralité des effectifs et partage un graphique ci-dessous montrant les chiffres des années passées avec ceux de cette saison 21-22 reposant uniquement sur une moyenne des titulaires de la J5 à J9.