Football – Maillots, chaussures, gants… La bataille des équipementiers de la Ligue 1 Uber Eats saison 2020-2021 (Infographie Footpack)

Depuis plusieurs années, le site spécialisé Footpack mène une étude annuelle sur les équipementiers du championnat de France de football.

Pour cette saison 2020-2021, les maillots et les chaussures de 551 joueurs des 20 clubs de la Ligue 1 Uber Eats ont été scrutés à la loupe.

Maillots – adidas et Kappa en haut du classement

Cette saison, la Ligue 1 Uber Eats totalise 9 équipementiers. Après avoir été 2 années le premier équipementier du championnat, Puma laisse sa place au duo adidas et Kappa avec 4 équipes chacune. La marque allemande n’équipe plus « que » 3 clubs avec l’Olympique de Marseille, le Stade Rennais et le Nîmes Olympique. L’OM et Rennes sont en revanche présents en UEFA Champions League, de quoi offrir une visibilité accrue à Puma.

Bien évidemment, ces données quantitatives ne peuvent pas refléter la réalité de « la bataille des équipementiers » puisqu’il faudrait pouvoir comparer les investissements financiers des marques, les ventes de maillots, le temps d’exposition, le reach, le retour sur investissement (ROI)… mais les chiffres ci-dessous permettent d’avoir un panorama des acteurs et de leurs stratégies.

Chaussures – Baisse des parts de voix chez Nike

98,54% des joueurs sont équipés de crampons Nike, adidas ou Puma pour cette saison 2020-2021. Sans surprises, les 3 marques leaders chaussent la quasi-intégralité des joueurs de la Ligue 1. Selon Footpack, seuls 8 joueurs du championnat ont opté pour d’autres marques. Parmi eux, Memphis Depay dont les chaussures proviennent de chez Under Armour.

L’étude de cette saison pointe la « perte d’influence » de Nike. En effet, par rapport à l’année dernière, la marque au swoosh perd 20% de parts de voix par rapport à la saison 2017-2018. Pour autant, la chaussure la plus portée reste la Nike Mercurial Vapor 13 et Nike reste la marque la plus portée avec 244 joueurs, soit 44,28%.

Ces dernières semaines, c’est bien évidemment la marque Puma qui a réussi à faire parler d’elle en signant le joueur du PSG Neymar JR. « Il est un tout. Sa façon de se comporter, sa tenue, son rapport aux réseaux sociaux… Il est parfait pour nous » a commenté Björn Gulden, le directeur général de Puma, au journal L’Equipe il y a quelques jours. « Désormais, le marketing d’une marque comme Puma n’est plus seulement le sport mais la culture entourant le sport. On recherche des personnalités qui transcendent les genres, qui s’intéressent aussi à la mode, à la musique… et c’est le cas de Neymar. »

Gants – Uhlsport domine le marché chez les gardiens

Ulhsport reste la marque la plus plébiscitée par les gardiens de but de la Ligue 1 Uber Eats ( 44,07%), loin devant Reusch (16,95%) et adidas (11,86%). Cependant, sa part de voix se réduit, en grande partie à cause du plus grand nombre de nouvelles marques sur le marché des gardiens. Elles étaient 8 la saison dernière. Cette saison elles sont 15.

Dans une interview publiée sur le site de Footpack, le directeur général d’Uhlsport, Thomas BOUVRANDE estimz que « ce que ne montre pas forcément l’infographie, ce sont tous les contrats (plus d’une dizaine) que nous avons signé avec la nouvelle génération de gardiens née entre 2000 et 2004 et qui seront les gardiens de demain. Certains pointent leur nez le L1 comme Étienne Green à l’ASSE. Nous sommes en pleine phase de renouvellement « .