L’Equipe lance une offre d’abonnement à 2,24€/mois jusqu’en 2024, sans engagement

A l’occasion du J-1000 des Jeux Olympiques de Paris 2024, le journal L’Equipe lance une offre d’abonnement « à ne pas rater », valable uniquement pendant 2 jours.

Dans le détail, l’offre disponible jusqu’au samedi 30 octobre 2021 propose l’abonnement numérique à L’Equipe au tarif de 2,24€/mois jusqu’en 2024, sans engagement (au lieu de 11,99€).

Cet abonnement donne accès à tous les articles de L’Équipe, aux contenus Explore ainsi qu’au journal L’Equipe au format numérique (+ le magazine du samedi et hors-séries L’Équipe en format PDF) sur le site et l’application mobile via 2 comptes utilisateur.

Pour accompagner la promotion de cette offre commerciale et son journal célébrant le J-1000, L’Equipe a lancé une campagne publicitaire avec l’agence DDB Paris.

