adidas vient au secours du football amateur avec une dotation de 150 000 tenues de match

L’équipementier allemand adidas va venir en aide aux clubs de football amateurs européens suite aux importantes séquelles laissées par la pandémie de Covid-19.

À l’arrêt pour cause de coronavirus, le sport amateur souffre financièrement depuis bientôt un an. Afin d’aider les clubs, le géant allemand lance un « plan de soutien » aux clubs amateurs de football à travers l’Europe. Une initiative qui entre dans le cadre de la campagne « adidas Football Collective » soutenue médiatiquement par l’entraineur Jürgen Klopp.

adidas s’engage à fournir 150 000 tenues de match, dont 30 000 en France, afin d’aider les clubs amateurs à surmonter la crise actuelle. Il y a quelques semaines, la marque aux trois bandes a lancé un appel à candidatures pour sélectionner les clubs bénéficiaires. Cette opération est sans précédent dans le monde du sport et les tenues de match proposées seront pour les hommes, les femmes et les enfants, dans divers coloris et tailles.

💬 “The clubs receiving these kits will massively appreciate them, especially through these difficult times." Jamie on the #adidasfootballcollective pic.twitter.com/5l1ISmvaLG

— Leeds United (@LUFC) November 6, 2020