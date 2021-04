Agence – BETC Paris remporte la communication publicitaire des JO de Paris 2024

En fin de semaine dernière, l’agence BETC Paris a annoncé avoir remporté l’appel d’offres concernant la communication publicitaire des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Dans le détail et comme nous le précise l’agence BETC, il s’agit de la partie conseil, création et production d’idées et de campagnes publicitaires avec le soutien d’Havas Sport et Entertainment sur certaines problématiques.

Pour rappel, W&Cie a remporté il y a un an l’appel d’offres pour travailler l’architecture des marques Paris 2024 et leurs identités visuelles.

« Cette victoire augure de quatre années enthousiasmantes et inédites pour nous. C’est incroyable d’être mêlé de si près à cette grande aventure, 100 ans après les derniers jeux à Paris, en 1924 » précise Rémi Babinet, Président et Directeur de la Création du groupe BETC.