Coupe de France – La JDA Dijon Basket veut remplir virtuellement l’Accor Arena contre LDLC ASVEL

Samedi, la JDA Dijon Basket et LDLC ASVEL disputeront la finale de la Coupe de France de basket à l’Accor Arena.

Pour cette finale qui se disputera à huis clos, le club de Dijon lance une opération de billetterie virtuelle pour la bonne cause.

Pour 2 euros, il sera possible d’acheter le billet virtuel souvenir du match. L’intégralité des sommes récoltées avec cette initiative sera reversée en intégralité à l’épicerie solidaire de la Fédération Étudiante de Bourgogne Inter-Associative.

« Nous sommes déjà à plus de 500 billets vendus, ce qui nous permet d’envisager d’ici la finale, avec différentes relances, d’attendre les 1 000 tickets » nous précise Pierre Fleutelot, chargé de communication de la JDA Basket. « Ce serait une belle réussite et un beau geste solidaire. Nous regardons aussi pour faire des démarches plus localement à Dijon), pour faire monter l’engouement, ce qui permettra d’alimenter la vente de ces billets virtuels. »

Une activation « billetterie virtuelle » que vous avez pu apercevoir récemment du côté d’Intermarché et de la Coupe de France de Football.