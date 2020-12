« Alerte Ouïghour » – Antoine Griezmann annonce la fin de son partenariat avec Huawei

Ambassadeur de Huawei depuis 2017, Antoine Griezmann vient d’annoncer la fin de son partenariat avec la marque chinoise.

« Suite aux forts soupçons selon lesquels l’entreprise Huawei aurait contribué au développement d’une « alerte Ouïghour » grâce à un logiciel de reconnaissance faciale, j’annonce que je mets un terme immédiat à mon partenariat me liant à cette société. » précise l’international français du FC Barcelone dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux.

« J’en profite pour inviter Huawei à ne pas se contenter de nier ces accusions mais à engager au plus vite des actions concrètes pour condamner cette répression de masse et user de son influence pour contribuer au respect des droits de l’homme et de la femme au sein de la société. »

Selon le Washington Post et comme le rappelle le site lesnumériques.com, Huawei, constructeur chinois de smartphones, est soupçonné d’avoir contribué au développement d’un logiciel de reconnaissance faciale capable d’envoyer des alertes à la police chinoise lorsqu’il détecte une personne appartenant au peuple ouïghour. « Cette technologie viserait donc à renforcer la répression sur cette minorité, en majorité de confession musulmane. Mais s’il a bien été testé, aucune preuve n’établit le déploiement en condition réelle d’un tel logiciel » écrit le site spécialisé dans les nouvelles technologies.

« Nous ne développons pas d’algorithmes ou d’applications dans le domaine de la reconnaissance faciale mais uniquement des technologies à usage général qui se fondent sur les normes internationales en matière d’apprentissage automatique et d’intelligence artificielle » explique Huawei France à au site lesnumériques.com. « Huawei ne contribue pas à l’aspect serviciel qui détermine comment les solutions technologiques à usage général sont utilisées. En outre, l’article du Washington Post fait référence à un test qui n’a pas eu d’utilisation commerciale. Selon le Washington Post, le porte-parole de la société Megvii a déclaré que les applications de cette société ne sont pas conçues pour identifier des groupes ethniques. Nos produits et solutions sont en conformité avec les normes de l’industrie et les règlementations concernées. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Antoine Griezmann (@antogriezmann)

Ces dernières années, Huawei avait utilisé l’image d’Antoine Griezmann dans plusieurs campagnes publicitaires.

Pour développer sa notoriété et son image, la marque chinoise a investi les terrains de sport et le sponsoring. Huawei a notamment été sponsor du Paris Saint-Germain, de Lionel Messi ou encore d’Arnaud Assoumani.