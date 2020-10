ALL célèbre les joies et les peines des supporters du PSG dans son dernier spot publicitaire

Le sponsor maillot du Paris Saint-Germain ALL a dévoilé il y a quelques jours sa nouvelle campagne de communication autour du club parisien.

Pour lancer la nouvelle campagne européenne du PSG qui a débuté en fin de semaine dernière avec le tirage au sort des poules, Accor a réalisé une vidéo retraçant quelques épopées parisiennes en Coupe d’Europe, revenant sur les bons comme les mauvais moments.

Réalisée en anglais, la vidéo montre le rayonnement mondial du Paris Saint-Germain grâce à ses joueurs, son propriétaire, mais également ses sponsors et ses supporters.

Dans le storytelling présenté par ALL (Accor Live Limitless), les supporters et leurs émotions sont au premier plan, laissant Mbappé, Neymar JR et leurs coéquipiers au second. De cette façon, le sponsor atteint directement sa cible, le supporter, potentiellement client du programme de fidélité.

Dans cette période compliquée de Covid-19, Accor célèbre l’un des piliers du sport spectacle et de la fan experience, l’émotion. En faisant cela, la marque participe à la fidélisation du supporter au club, tout en s’inscrivant dans son histoire.

Joy, disappointment, doubt, excitement, euphoria…

Now we’re ready for even greater emotions.

All together with @PSG_inside for this new European season.#WeAreParis #LiveLimitless #ALLtogether pic.twitter.com/AzinWu3abu

