Olympique Lyonnais – Groupama prolonge son contrat de Naming jusqu’en 2022 (Groupama Stadium)

Cet été, le contrat de Naming entre Groupama et le stade de l’Olympique Lyonnais arrivait à son terme. Malgré la situation actuelle critique pour les enceintes sportives, Groupama poursuit le Naming du Groupama Stadium pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2022.

A quelques jours de la présentation de ses résultats financiers de la saison 2019-2020, l’Olympique Lyonnais annonce la poursuite du partenariat de Naming avec Groupama débuté en 2017. Le montant de ce nouveau contrat n’a pas été communiqué. Est-il inférieur ou égal au précédent en cette période incertaine ? Le club a t-il reçu d’autres propositions concrètes intéressantes ? Pour Groupama, la poursuite de ce Naming est évidemment une bonne chose afin d’installer un peu plus sa marque au stade dans la tête et la bouche de toutes et tous.

« Nous sommes fiers de poursuivre le naming du Groupama Stadium, un lieu emblématique qui fait vivre la passion du sport et des grands événements professionnels et culturels. Le Groupama Stadium est aussi un levier économique pour Lyon et son territoire. Nous souhaitons à l’OL toutes les chances de réussite, dans ses performances sportives, comme dans son développement économique » précise Francis Thomine, Directeur Général Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dans un communiqué.

Lors de la saison 2018-2019, le Groupama Stadium a revendiqué plus d’1,8 million de visiteurs. Un lieu de vie 365 jours dont le modèle économique est fortement impacté par la crise sanitaire actuelle en le privant des recettes matchday.

En début d’année et avant l’épidémie de COVID-19, le club rhodanien avait réévalué à la hausse ses objectifs commerciaux en tablant sur des recettes de l’ordre de 420 à 440 millions d’euros en 2024.

« La poursuite de notre collaboration avec Groupama témoigne de notre attachement réciproque et incarne des engagements forts, un enracinement commun et la volonté mutuelle de porter les valeurs de mixité et de lien social sur notre territoire et au-delà. Nous sommes particulièrement honorés de contribuer à construire un futur encore plus responsable et ambitieux sur les objectifs environnementaux aux côtés des équipes de Groupama Rhône-Alpes Auvergne. » a ajouté Jean-Michel Aulas, Président de l’Olympique Lyonnais.