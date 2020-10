La FIFA va ouvrir un bureau à Paris en 2021

Aujourd’hui, la FIFA et l’Elysée ont annoncé un accord de principe sur l’ouverture d’un bureau de la FIFA à Paris en début d’année 2021.

« Le Président de la République française Emmanuel Macron s’est entretenu lundi 5 octobre 2020 avec le Président de la FIFA Gianni Infantino, en présence du Président de la Fédération Française de Football (FFF), Noël Le Graët. Ils se sont mis d’accord sur le principe de l’ouverture d’une antenne de la FIFA à Paris en début d’année 2021. Un travail associant les équipes de l’initiative « Choose France » va désormais permettre d’en préciser les modalités opérationnelles » précise le communiqué.

« La FIFA, née dans la capitale française en 1904, renoue ainsi avec ses origines en ouvrant ces nouveaux locaux qui permettront aussi la création de nouvelles activités dans la région parisienne. Une ouverture qui s’inscrit dans la volonté de la FIFA de consolider ses relations avec la France et la francophonie, ainsi que l’UNESCO et l’Agence Française de Développement (AFD) partenaires des politiques éducatives et de développement par le football qu’elle déploie. Lors de cet entretien, ils ont également évoqué les conséquences du COVID-19 sur le football ainsi que leurs projets conjoints pour le football féminin et de développement en Afrique. »