Amazon s’offre le Naming de la nouvelle Arena de Seattle baptisée « Climate Pledge Arena », future exemple environnemental

Hier, Amazon a annoncé l’acquisition des droits de Naming de la future Arena de Seattle qui accueillera une nouvelle franchise NHL et l’équipe féminine de basket Seattle Storm.

Plutôt que de nommer la salle en reconstruction (anciennement KeyArena) avec le nom Amazon, son président Jeff Bezos a décidé de lui donner le nom de « Climate Pledge Arena ». Une position forte qui permet à Amazon et son fondateur de sensibiliser à l’environnement et à la lutte contre le dérèglement climatique.

La nouvelle Arena de Seattle accueillera notamment une nouvelle franchise NHL, la 32ème (Oak View Group). Une équipe qui n’a toujours pas dévoilé son nom et qui devrait débuter dans la ligue nord-américaine pour la saison 2021-2022.

Un Naming vert et local

Avec un Naming aussi fort et local (le siège monde d’Amazon est à Seattle), la Climate Pledge Arena s’engage évidemment à être un exemple environnemental. L’objectif est d’en faire la première salle au monde « zéro carbone ».

L’Arena sera entièrement électrique et alimentée en électricité 100% renouvelable, à la fois à partir de panneaux solaires sur site et avec d’autres énergies renouvelables hors site. Une électricité qui servira notamment à alimenter des Zambonis électriques pour parfaire la glace. Les émissions de carbone et les performances de durabilité de l’aréna et de tous les événements seront mesurées et rendues publiques.

Autre promesse forte, la Climate Pledge Arena utilisera de l’eau de pluie récupérée pour créer la glace de la patinoire la plus verte de la NHL.

Une Fan Experience « verte »

En outre, l’arena vise des évènements « zéro déchet » avec des conteneurs durables et compostables. Côté food, au moins 75% de l’offre sera local pour soutenir les agriculteurs et les producteurs régionaux. Enfin, les billets de matchs NHL et WNBA serviront également de ticket gratuit pour le transport en commun.

L’axe environnemental pris par l’Arena sera-t-il suivi par la future équipe NHL dans sa stratégie marketing ?