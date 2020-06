Rugby – Le SU Agen fait appel à sa communauté pour son nouveau logo dévoilé par Francis Cabrel

Le club lot-et-garonnais du SU Agen a récemment présenté sa nouvelle identité graphique, réalisée par ses supporters et présentée par le célèbre chanteur Francis Cabrel.

De plus en plus de clubs font intervenir leurs supporters dans certaines prises de décision (Maillot, Logo,…) des clubs. À l’instar du club de football espagnol du Bétis Séville, le SU Agen, club de TOP 14, a fait appel à ses fans pour réaliser leur nouveau logo. Grâce à l’utilisation du #TonSUATonBlason, le club a pu atteindre un maximum de supporters.

L’activation de leur fanbase et l’utilisation du digital a semble-t-il été un succès puisque le club a reçu plus de 250 versions de logos. Et suite à une pré-sélection, 8 blasons se sont retrouvés en finale. Selon le club, plusieurs milliers de votes ont décidé de l’issue finale.

Dernière ligne droite pour l'opé' #TonSUATonBlason ! 📊 Les résultats sont très serrés ! Vous avez jusqu'au mardi 09 juin 20h pour voter ! Pour participer, c'est uniquement par ici : https://t.co/8L4FVHdLTa pic.twitter.com/Llfy7dffbE — SUA LG (@agen_rugby) June 6, 2020

Présentation : Un storytelling basé sur le local et l’histoire du club

En plus d’une conférence de presse, le club a présenté sa nouvelle identité graphique par le biais d’une vidéo. On y retrouve dans cette dernière une réelle envie de connecter le club à sa région et à son histoire. Figure emblématique du pays lot-et-garonnais, Francis Cabrel incarne ces deux éléments, comme Michel Serres dont il lit quelques mots.

Puis ce sont les anciennes gloires (Daniel Dubroca ou Philippe Sella), les joueurs actuels ainsi que les supporters de toutes générations qui sont mis à l’honneur. Une manière pour le club de sensibiliser l’ensemble de ses supporters.

Le créateur de ce nouveau logo est le jeune étudiant en graphisme Louis Gontier. Il a expliqué au journal Sud Ouest avoir voulu s’inspirer du nouveau logo de la Juventus «dont le potentiel marketing fort a été couronné de succès.»

Dans son communiqué, le club se ravie que le « nouveau visage du SUA LG soit résolument tourné vers l’avenir et ouvert au monde. Avec sa forme générale de blason, il symbolise la force et la puissance, alors que ses lignes épurées et audacieuses le placent comme l’un des blasons les plus avant-gardistes dans le rugby professionnel. »