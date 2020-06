Football – Errea dévoile un nouveau maillot « antibactérien » et déperlant pour le club de Parme

En cette période de crise sanitaire liée à la Covid-19, l’équipementier Errea a accéléré le développement d’un nouveau tissu pour faire barrière aux microbes et aux bactéries. Le club de football italien de Parme sera le premier à avoir un maillot de match équipé de la technologie.

Ce week-end, le club Parma Calcio 1913 portera un maillot réalisé dans le tissu antibactérien Ti-energy Erreà « pour mieux protéger ses athlètes ».

« Fruit de l’expérience engrangée par Erreà en matière de nanotechnologies dès 2008 et perfectionnée durant la crise de la Covid-19, le nouveau tissu Ti-energy présente des caractéristiques et des fonctionnalités considérablement évoluées grâce au recours à deux technologies distinctes qui prévoient la présence de nanoparticules d’oxyde de zinc (encapsulées de manière permanente dans les fibres), exerçant une fonction antibactérienne, et le traitement Minusnine J1+ qui assure l’imperméabilité aux liquides » précise la marque.

Une double technologie qui permet au tissu de constituer une barrière aux gouttelettes, liquides, microorganismes, irritations dues au frottement et formation d’odeurs corporelles. « Ti-energy possède en effet une propriété déperlante fondamentale qui empêche la pénétration de liquide en tout genre entrant en contact avec le tissu qui reste ainsi sec. En effet, les liquides glissent sous forme de perles en entraînant tout type de salissure. » ajoute Errea.

Le nouveau maillot de Parme « antibactérien » sera porté dimanche 28 par les joueurs pour le match de Série A contre l’Inter.