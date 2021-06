Antoine Griezmann dans la nouvelle publicité du PMU

Ce vendredi 4 juin, le PMU va dévoiler sa nouvelle publicité TV mettant en scène son nouvel ambassadeur Antoine Griezmann.

Réalisé par l’agence Buzzman, le spot publicitaire du PMU sera diffusé pour la première fois sur TF1 ce soir en première partie de soirée à l’occasion de la finale de Koh Lanta.

« Turfiste passionné et authentique, Antoine Griezmann est l’incarnation de la nouvelle image du PMU. Cette première activation du partenariat entre le PMU et Antoine Griezmann va permettre de fédérer toutes les communautés du PMU en points de vente, sur hippodrome ou sur Internet. Ce nouveau film de marque met en valeur l’émotion qui anime tous les parieurs et cette passion qui donne envie d’être partagée, avec le PMU comme élément fédérateur de ce lien social. » précise Emmanuelle Malecaze-Doublet, Directrice Marketing, E-commerce et International du PMU, dans un communiqué.