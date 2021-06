Activation – Mastercard fait de la place à des jeunes fans sur le maillot de l’OL féminin

A l’occasion du dernier match de la saison 20-21 de D1 Arkema, Mastercard active son partenariat avec l’équipe féminine de l’Olympique Lyonnais en mettant en avant des fans sur le maillot avec « Partageons notre maillot ».

Sponsor maillot de l’OL féminin depuis cette saison, Mastercard a personnalisé les maillots des joueuses de l’équipe pour le match contre Fleury en inscrivant les prénoms de jeunes fans sur les maillots. Des fans qui seront également invitées à encourager les joueuses « en direct depuis leur canapé » via des écrans placés devant le vestiaire.

Une activation menée avec Girls4Tech, un programme construit autour d’une approche ludique de la science et des mathématiques et qui permet aux jeunes filles de mieux appréhender les métiers STIM et de s’y orienter.

« Mastercard est engagé à renforcer l’émancipation des femmes et des jeunes filles dans le monde par le biais de ses partenariats du sport féminin. Cette campagne n’est pas seulement une illustration de comment on peut connecter les fans du football à leur passion ; elle permet de démontrer aux jeunes filles qu’il est possible d’avoir des rêves ambitieux en développant leurs compétences technologiques via le programme Girls4Tech. » précise Jeannette Liendo, Senior Vice President, Marketing et Communications, Mastercard Europe, dans un communiqué.

Ce n’est pas la première fois que Mastercard « partage » sa visibilité sur un maillot. Aux Etats-Unis, Mastercard a offert cette saison le sponsoring manche du New York City FC (MLS) à une petite entreprise locale afin de l’aider à développer son activité en cette période compliquée pour les commerces de proximité.