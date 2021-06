Les principales activations de BNP Paribas pour Roland-Garros 2021

Sponsor numéro 1 de Roland-Garros en tant que « Parrain Officiel », BNP Paribas fera une nouvelle fois plus que s’afficher sur la bâche de fond des courts et bénéficier de 30 minutes de visibilité par heure de retransmission.

Parmi les principales activations, BNP Paribas offre 1 000 places à des jeunes issus d’écoles, d’associations et clubs soutenus par la banque. En parallèle, 5 000 licences seront offertes par BNP Paribas à des jeunes pratiquants de tennis dans le cadre du plan de relance de la pratique initié par la FFT.

Pendant cette quinzaine, BNP Paribas a également convié 6 personnalités à partager leur expérience avec des étudiants ayant choisi d’évoluer dans le même univers qu’eux : Laure Manaudou (natation), Fauve Hautot (danse), Estelle Denis (journalisme), Richard Orlinski (arts), Juan Arbelaez (cuisine) et Arnaud Ducret (cinéma).



Depuis 2018, BNP Paribas aide à la construction de la relève du tennis français à travers sa Team Jeunes Talents composée de vingt espoirs, en association avec la FFT. Cette année un documentaire dédié de 28 minutes sera diffusé sur France Télévisions.

En parallèle, BNP Paribas accompagne Félix Auger-Aliassime dans son engagement en faveur de l’éducation et de la protection des droits de l’enfant au Togo. Dans le cadre du programme FAA Points for Change en faveur de l’ONG CARE, chaque point marqué par Félix sur le circuit ATP est ainsi monétisé à hauteur de 20$ (5$ par le joueur et 15$ par BNP Paribas) pour permettre de réhabiliter plusieurs écoles, les doter de matériel pédagogique et offrir des kits scolaires aux enfants.

D’autre part, BNP Paribas récompensera les aces de la compétition à travers l’initiative « Aces du Coeur ». Tous les joueurs verront ainsi chacun de leurs services gagnants comptabilisés et monétisés au profit de l’Hôpital Robert Debré – pour aider à l’amélioration des conditions d’accueil et d’hospitalisation des enfants de l’hôpital – et du programme Fête le Mur.

Merci à Serena Williams qui, avec ses 5 aces réussis hier, a rapporté 500€ à la cagnotte des #AcesDuCoeur ! #RG21 pic.twitter.com/XmGG0Ujw98 — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) June 3, 2021

Pour ce Roland-Garros 2021, BNP Paribas et la FFT subventionneront la mise en place d’une billetterie à tarif réduit pour les moins de 25 ans du 6 au 13 juin (10 euros au lieu de 20€). Cette réduction de 10 euros est prise en charge par la FFT et BNP Paribas, à hauteur de 5 euros chacune.

Le dimanche 13 juin, 5 000 personnes pourront suivre la finale de Roland-Garros sur écran géant depuis le court Suzanne Lenglen.



A travers sa plateforme digitale « We Are Tennis », visible sur les tenues des ramasseurs de balles, BNP Paribas alimentera également les fans de tennis en contenus.

https://twitter.com/WeAreTennisFR/status/1400524313074319363

Un Roland-Garros n'est pas un vrai Roland-Garros sans ça pic.twitter.com/kkZpEVVCDK — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) June 4, 2021

En point d’orgue des festivités, 300 fans de tennis et de cinéma seront conviés à la diffusion en avant-première du film « Cinquième set » dont BNP Paribas est partenaire, le 10 juin prochain sur le court Suzanne-Lenglen.