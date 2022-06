Prize Money, Sponsors, Activations, ticketing… A quoi s’attendre pour le Human Padel Open cette semaine à Toulouse, premier tournoi du World Padel tour en France ?

Cette semaine, le World Padel Tour débarque en France pour le premier tournoi du circuit professionnel dans l’hexagone.

Organisé à Toulouse, l’évènement détenu par la société T&T Padel (Tony Parker et Teddy Riner) pour 2022 et 2023 a signé un contrat de Naming avec Human Immobilier, réseau d’agences immobilières.

Pour la production de cet évènement, l’organisation va travailler avec Sport Plus Conseil, agence qui appartient à Gaëtan Müller, Président Délégué du club de basket LDLC ASVEL appartenant à Tony Parker.

« Nous attendons près de 10 000 personnes de mercredi à dimanche au Palais des Sports » nous précise l’organisation. « Nous avons fait sold-out pour les journées de samedi et dimanche ». Une offre ticketing qui démarre à 12€.

Le prize money de l’Human Padel Open 2022 France (World Padel Tour)

Face à l’arrivée du nouveau circuit professionnel « Premier Padel » porté notamment par Qatar Sports Investments, le World Padel Tour a revu sa copie, notamment au niveau des dotations financières offertes aux joueurs et aux joueuses.

Pour ce premier tournoi WPT disputé en France, les joueurs et les joueuses se partageront un total de 196 153,58 euros. Un prize money global qui correspond au niveau « Open ». A noter que les sommes seront identiques pour le tableau masculin et féminin.

Dans le détail, la paire vainqueur du tournoi empochera la somme de 19 615,36€, soit 9 807,68€ par joueur.

Le détail du prize money (par paire)

Vainqueur : 19 615,36€

Finaliste : 12 749,98€

1/2 finale : 7 355,76€

1/4 finale : 4 413,46€

1/8e : 2 206,72€

1/16e : 1 103,36€

Perdedor 1/4 Previa : 612,98€

Un plateau sportif relevé et une couverture TV sur Canal+

Si la pratique du padel ne cesse de croître en France, le spectacle sportif que représente cette étape du World Padel Tour semble avoir trouvé son public. Les meilleurs joueurs et joueuses du monde seront notamment présents à Toulouse, comme Alejandro Galan, Juan Lebron, Paquito Navarro ou encore Martin Di Nenno.

La France pourra également compter sur la présence de la n°1 Française et 19ème au classement WPT Alix Collombon ainsi que Benjamin Tison, Léa Godallier, Johan Bergeron, Thomas Leygue ou encore le local de l’étape Bastien Blanqué.

En France, le tournoi sera diffusé en télévision sur les antennes du Groupe CANAL+ à partir des 1/4 de finales (vendredi 17) et sur l’application gratuite World Padel Tour TV.

Sur CANAL+, les commentaires seront assurés par deux duos : Sébastien Heulot et Laura Clergue ainsi que Mathilde Brun et Adrien Maigret. Charlotte Gabas sera sur place à Toulouse pour les interviews en direct avec les joueurs et les personnalités présents lors de l’évènement. Le journaliste Lyès Houhou sera à la présentation de ces 3 jours de compétition.

Vendredi 17 juin : Six quarts de finale en direct à partir de 10h00 sur CANAL+SPORT puis à partir de 19h40 sur CANAL+DÉCALÉ.

Samedi 18 juin : L’intégralité des demi-finales en direct à partir de 10h00 sur CANAL+SPORT puis à partir de 18h40 sur CANAL+DÉCALÉ.

Dimanche 19 juin : L’intégralité des finales en direct à partir de 10h00 sur CANAL+SPORT.

Le @WorldPadelTour débarque pour la 1ère fois en France ! 🇫🇷 Les meilleurs joueurs du monde de Padel se donnent rendez-vous à Toulouse pour le Human Padel Open ! 🎾🔥 C’est à suivre ce week-end seulement sur Canal+ 📺 pic.twitter.com/7GEUgaGMaJ — CANAL+ Sport (@CanalplusSport) June 14, 2022

Les sponsors du Human Padel Open 2022 (World Padel Tour)

Pour cette première édition, le tournoi de niveau open peut compter sur le soutien des partenaires du circuit World Padel Tour et de partenaires spécifiques au tournoi.

Outre le partenaire-titre (Naming) Human Immobilier, les principaux partenaires sont la Marie de Toulouse, la Région Occitanie, le Département Haute-Garonne, Padel Nuestro, Varlion, le Bibent, Head, Bullpadel, Cupra, Caisse d’Epargne Midi Pyrénées, MW&CO, ST Luxury, Sobcal, Hotel Mercure Toulouse Centre Compans, 4Padel, Sky Padel, Qpark, Nejma Parfums, DoAds, Shilton, Canal+, Toulouse FM, Padel Magazine ou encore La Dépêche.

La société Human Immobilier est notamment visible sur la bande du filet et sur les bancs des joueurs/joueuses.

De son côté, la marque automobile Cupra, de plus en plus visible dans le sport français, exposera un de ses véhicules, la Cupra Born (électrique) à côté du court central et visible lors des retransmissions des matchs. Le logo Cupra sera également visible sur les tenues des numéros 1 français Benjamin Tison et Alix Collombon.

Un tournoi des célébrités

Outre le tournoi des joueurs et joueuses de haut niveau, cette étape sera également l’occasion de voir un tournoi des célébrités. Un « All Star Padel Game » qui accueillera notamment Cyril Hanouna, Jérôme Fernandez, Thierry Omeyer, Olivier Dacourt,… au club du 4Padel Toulouse Colomiers. Les 2 paires vainqueurs de ce tournoi s’affronteront lors d’une finale organisée au Palais des Sports entre les deux demi-finales femmes et hommes le samedi.

Une touche luxe pour les Trophées signés ST LUXURY

Pour la création des trophées remis aux vainqueurs, les organisateurs ont fait appel à la jeune société Toulousaine ST LUXURY fondée par Stéphane Trento. Ce dernier a rassemblé ses deux passions que sont le luxe et l’aéronautique pour proposer de la maroquinerie d’excellence.

Des trophées en forme de raquettes de padel en carbone accompagnés d’un coffret rappelant ce que peut proposer Louis Vuitton et ses malles confectionnées pour les trophées des compétitions sportives les plus prestigieuses.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Human Padel Open (@wpthumanpadelopen)

Une raquette officielle du tournoi avec Varlion

Sur place, l’organisation a fait en sorte de mettre un parcours spectateur attrayant avec plusieurs stands des principaux partenaires (Varlion / Padel Nuestro / Human Immobilier / Bull Padel / Head / Cupra / NGTV / Sky Padel) qui proposeront différentes activations comme la mise en place d’un photobooth, dédicaces de joueurs,… Raquette officielle du tournoi, la marque Varlion va proposer à la vente une raquette (pala) « MAXIMA HUMAN PADEL OPEN » en édition limitée et numérotée à 750 unités. Le prix ? 409,90 euros.

Côté restauration, des foodtrucks seront sur place pour régaler les spectateurs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Human Padel Open (@wpthumanpadelopen)

Un tournoi à Roland-Garros en juillet

Pour celles et ceux qui ne pourront pas se rendre à Toulouse jusqu’à dimanche, il sera possible très prochainement de voir du padel de très haut niveau à Paris. Ce sera à Roland-Garros, du 11 au 17 juillet avec le « Greenweez Paris Premier Padel Major », l’un des 4 principaux tournois du nouveau circuit soutenu par QSI et la Fédération Internationale de Padel.

BON PLAN : Pour vous abonner aux chaînes Canal+, beIN SPORTS, Eurosport... au meilleur tarif, rendez-vous ici

Un tournoi dont la dotation financière pour le tournoi messieurs est de 524 920€. La paire vainqueur empochera cette fois la somme de 94 600€.