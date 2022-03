Apple TV+ récupère 2 matchs de Major League Baseball (MLB) le vendredi et fait son entrée sur le marché des droits sportifs

Hier, Apple a officialisé la signature d’un accord avec la Major League Baseball (MLB) concernant la diffusion de matchs en direct de saison régulière.

Dans le détail, Apple TV+ diffusera deux matchs le vendredi soir, en exclusivité. Le géant américain fait donc son entrée sur le marché de la diffusion en direct d’évènements sportifs, confirmant l’information du New York Post du début d’année faisaint état de « discussions approfondies ».

Autour, la plateforme proposera « Friday Night Baseball », émissions en direct avant et après les matchs. Ce programme sera accessible aux fans de baseball dans huit pays. Aux États-Unis et au Canada, les fans pourront également bénéficier d’une nouvelle chaîne en streaming 24 h/24 et 7 j sur 7, qui proposera notamment des rediffusions de matchs et couvrira les actualités de la ligue.

L’annonce a été faite par Tim Cook en personne à l’occasion d’une présentation des nouveautés d’Apple. Avec cette acquisition, la plateforme vidéo vient enrichir un peu plus son contenu. L’occasion de « répondre » au concurrent Prime Video qui diffuse notamment des matchs de NFL aux Etats-Unis.

Pour rappel, la saison 2022 de MLB est pour le moment bloquée puisque les négociations se poursuivent entre les propriétaires de franchises et les joueurs afin de signer une nouvelle convention collective.