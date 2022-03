Après Riner et Gobert, Eugenie Le Sommer investit dans Ref’Mate

« Ref’Mate peut être un outil formidable de développement de la pratique du football au féminin en France mais aussi à l’international, a déclaré, à son tour, la footballeuse. En plus de la pratique, il peut aussi susciter des vocations chez les jeunes footballeurs pour devenir arbitre, juge ou même dirigeant d’un club ou d’une association. Après je suis aussi heureuse de partager cette aventure avec Teddy, Rudy et Jeremy Dubois, le créateur. »

« Bienvenue dans la Ref’Mate team » a tweeté son nouvel associé Rudy Gobert, le défenseur des Utah Jazz, en NBA.

Le foot et ses règles en constante évolution

Après le basket et le judo, Ref’Mate s’offre donc une belle visibilité dans le football avec l’internationale française.« Le football reste le sport majeur en France et en Europe, il était donc important pour Ref’Mate d’avoir un représentant de l’univers football, ajoute Charles Kashema. « Quand on voit le palmarès d’Eugenie, on se dit que notre ambassadrice n’est pas mal du tout. Après, contrairement aux idées reçues, le football fait partie des sports où tout le monde pense connaitre les règles mais comme les changements sont de plus en plus fréquents, on est souvent dépassés ».

