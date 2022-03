Teddy Riner dévoile sa nouvelle marque « Fightart » dédiée aux sports de combat

Hier, Teddy Riner a officialisé le lancement de sa nouvelle marque « Fightart » dédiée à l’univers des sports de combat et des arts martiaux.

Pour ce projet, le judoka français s’est associé à Nicolas Poy-Tardieu, co-fondateur de la marque. Ancien gymnaste, Nicolas Poy-Tardieu a occupé de nombreuses fonctions dans l’industrie notamment pour DoubleD, licencié adidas pour les gammes combat.

« J’ai exercé à peu près toutes les fonctions dans le domaine du marketing sportif et du développement produit. Dès lors, je connais Teddy depuis de nombreuses années. Et créer sa marque, c’est un projet qu’il porte en lui depuis toujours » explique Nicolas Poy-Tardieu, dans un communiqué.

« Ce n’est parce que je m’appelle Teddy Riner que ça va forcément marcher »

Concernant la construction et le positionnement de la marque, qui utilise le R comme logo, Teddy Riner et Nicolas Poy-Tardieu souhaitent célébrer « l’art du fight » avec des produits accessibles et stylés pour le judo, karaté, jiu jitsu, taekwondo,…Pour accompagner le développement de sa notoriété et son image, la marque a notamment recruté le Champion Olympique de karaté Steven Da Costa comme ambassadeur.

Pour le média spécialisé L’Esprit du Judo, Teddy Riner et Nicolas Poy-Tardieu sont revenus en détail sur le lancement de la nouvelle marque. « Il faut laisser le temps au temps, ce n’est parce que je m’appelle Teddy Riner que ça va forcément marcher » explique celui qui a été notamment ambassadeur de l’équipementier américain Under Armour par le passé.

« La force de Teddy et de moi-même, ainsi que de la douzaine de personnes qui compose l’équipe de Fightart, c’est de bien connaître notre marché et d’avoir conscience du milieu sportif et du milieu social auquel on s’intéresse. Donc, nos prix sont à des prix de marché. Très concurrentiels et très acceptables dans l’univers des sports de combat. Il n’a jamais été question de lancer un produit premium à +30 ou +50% du prix de vente constaté habituellement dans le milieu. » ajoute Nicolas Poy-Tardieu.

Fightart proposera notamment des kimonos décorés à l’intérieur. Des collaborations ont été initiées avec des artistes. Des produits en « édition limitée » qui seront vendus 20 à 30 euros plus chers que les collections classiques.

Pour ces produits, la marque annonce fabriquer au Pakistan, en Chine et à Taïwan principalement. « Nous sommes aussi la première marque dédiée aux arts martiaux qui va proposer des articles avec une vraie conscience et un engagement environnemental fort » ajoute Teddy Riner. « Comment ? Simplement en éliminant tous les sachets d’emballages plastiques de tous nos produits […] Ma marque est jeune, nouvelle et innovante. Nous nous devions de montrer l’exemple ; de sensibiliser le plus grand nombre par des gestes concrets. Je suis père de famille et j’ai envie d’agir pour mes enfants. Notre première action est donc de proposer des sacs non polluants, compostables biodégradables ou en papier carton recyclé. Chez Fightart, nous sommes fiers d’avoir éliminé 98% de tous nos emballages plastiques alors même que les emballages éco responsable coûtent 12 à 14 fois plus cher que les sacs plastiques. Mais la santé de la planète n’a pas de prix ! »

