Fan Experience – ALL lance une offre à 149€ dans les hôtels Mama Shelter pour PSG-LOSC

À l’occasion du match PSG-Lille de Ligue 1 Uber Eats ce samedi 3 avril, ALL – Accor Live Limitless, et Mama Shelter proposent aux fans de vivre une soirée inédite dans les coulisses du match et du Parc des Princes… depuis les hôtels Mama Shelter de la capitale.

En ces temps de pandémie, la moindre activation « Fan expérience » est une bouffée d’air pur. Ce week-end, en marge de la rencontre certainement décisive de Ligue 1 Uber Eats entre le PSG et le LOSC, le Paris Saint-Germain et ALL proposent aux fans de vivre une soirée « enrichie » depuis une chambre d’hôtel Mama Shelter transformée en « loge ».

PSG – LOSC depuis une chambre du Mama

Un expérience qui a un coût puisque vendue à 149 euros pour 2 personnes. Le prix à payer pour vous offrir cette soirée/nuit dans une chambre medium des hôtels Mama Shelter Paris East ou Paris West, transformée en loge privée. La formule comprend :

Le dîner servi en chambre et petit-déjeuner le lendemain

Des émissions en live du Parc des Princes avant et après le match

La retransmission de PSG-Lille

Des animations musicales (concert, standup, DJ set, blind test…) et autres surprises comme l’opportunité de rencontrer, en visioconférence, d’anciens joueurs du Paris Saint-Germain