Audiences TV : Record historique pour la Chaîne L’Equipe ce week-end avec les 24 Heures du Mans 2022 et la Ligue des Nations

Ce week-end, la chaine L’Équipe a enregistré un record de part d’audience (PdA) grâce notamment aux 24 Heures du Mans 2022 et à Ligue des Nations en football.

Selon Médiamétrie, la chaine L’Équipe se classe première chaîne TNT et 5ème chaîne de France sur samedi et dimanche. Dans le détail, la chaîne enregistre 4% de PdA sur les 4 ans et 6,3% de PdA sur la cible des hommes âgés entre 25 et 49 ans.

Diffuseur pour la seconde année des 24 Heures du Mans, la course d’endurance également diffusé sur Eurosport a enregistré 9,1 millions de téléspectateurs en cumulé, plus de 950 000 téléspectateurs pour départ de la course et plus d’1,1 million de téléspectateurs à l’arrivée, « soit 12% de PdA 4+ plaçant la chaine L’Équipe 2ème chaîne de France. Sur sa cible commerciale privilégiée (H25-49), la chaine L’Équipe réalise 15,7% de PdA » précise le communiqué de la chaîne.

Concernant la Ligue des Nations, le multiplex de samedi à 20h45 (Angleterre-Italie, Pays-Bas – Pologne, Hongrie-Allemagne et Pays de Galles – Belgique) a enregistré 794 000 téléspectateurs en moyenne. Dimanche, 766 000 téléspectateurs en moyenne ont regardé la rencontre Suisse-Portugal avec un pic à 1,1 million de téléspectateurs.

« La chaine L’Équipe est incontestablement la chaine des événements sportifs qu’elle traite avec passion et émotion. Ce week-end encore, elle l’a prouvé au travers des 24H du Mans, cette course de légende qui a vu Toyota entrer un peu plus dans l’histoire et des rencontres de la Ligue des Nations, le meilleur du football international » précise Jérôme Saporito, directeur du pôle TV de L’Équipe, dans un communiqué. « Une nouvelle fois merci pour votre confiance. Merci et bravo à la centaine de collaborateurs au Mans ou à la chaine L’Équipe qui se sont mobilisés pour produire ces événements. »

