Avec la crise, la Fédération Française de BasketBall reprend les salles de basket indoor « Hoops Factory »

Quelques jours avant les fêtes de fin d’année, le Tribunal de Commerce de Bobigny a officialisé la reprise de la société Money Time, maison mère des salles de basket Hoops Factory, par la Fédération Française de Basketball.

Lancés en 2016, les complexes de basket indoor Hoops Factory sont touchés directement par les conséquences de la crise sanitaire liée à la COVID-19. « Afin d’éviter la cessation d’activité des salles Hoops Factory, en difficulté économique, la fédération, via sa structure FFBB Invest, a créé la société Play In qui a présenté un plan de reprise de Money Time que le Tribunal de Commerce a retenu » précise le communiqué de la Fédération Française de Basketball (FFBB). « Pour ce faire, la fédération s’est associée à « The One Ball », acteur reconnu dans la gestion de salles de basket, à deux joueurs de l’équipe de France déjà actionnaires des Hoops Factory (Rudy Gobert et Evan Fournier) ainsi qu’au fonds « Elite Patrimoine » représentant d’autres joueurs français. »