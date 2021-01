L’Olympique Lyonnais et Le Five lancent le complexe de foot indoor « Le Five OL »

Il y a quelques semaines, l’Olympique Lyonnais et Le Five ont annoncé leur association pour lancer le premier complexe sportif co-créé par un acteur du loisir et un club de football professionnel français.

Dans le détail, l’OL et Le Five sont les deux actionnaires de la société LE FIVE OL. Il ne s’agit donc pas d’un complexe indoor utilisant l’image du club de Ligue 1. Le nouveau complexe de foot indoor de l’Est lyonnais construit au pôle de loisirs OL Vallée (Groupama Stadium) ouvrira ses portes dans les semaines à venir.

Au menu des amateurs de foot, 4 terrains de Foot 5, 1 terrain hybride (futsal ou 6vs6), une salle eSport, un sports bar de 200m2 et une terrasse ouverte de 700m2 avec vue sur le Groupama Stadium.

« Nous nous sommes retrouvés avec l’Olympique Lyonnais sur un esprit entrepreneur et des valeurs communes »

« Notre volonté chez le Groupe Le FIVE est de pouvoir apporter au sport de demain une dimension d’excellence ET qui soit accessible à tous » explique Guillaume Debelmas cofondateur du groupe LE FIVE, dans un communiqué. « En août dernier, nous avons annoncé la création d’une école de football amateur en collaboration avec Zinedine Zidane. Ce nouveau partenariat avec l’Olympique Lyonnais, une autre grande figure du football français, vient à nouveau illustrer notre volonté. Nous nous sommes retrouvés avec l’Olympique Lyonnais sur un esprit entrepreneur et des valeurs communes pour co-construire l’histoire en visant ce qui se fait de mieux en termes d’expérience de foot loisir, et en rendant accessible l’innovation au plus grand nombre »

Une offre enrichie

Afin d’enrichir l’expériences des utilisateurs, le complexe LE FIVE OL, en partenariat avec la startup locale NGTV, propose des terrains filmés avec découpage automatique des buts, résumés des matchs et autres statistiques personnelles.

Outre le complexe de foot indoor, OL Vallée accueillera d’autres activités sportives comme du surf indoor (City Surf Park) ou encore du padel et du tennis avec la All In Academy.