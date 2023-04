Avis Budget Group nouveau partenaire du Championnat du monde d’endurance FIA

L’entreprise américaine de location de voiture est devenue le partenaire premium du FIA World Endurance Championship pour la saison 2023.

Avis Budget Group devient le partenaire officiel des services de location de véhicules du WEC pour la saison à venir. Durant les sept courses qui forment le Championnat du monde d’endurance FIA, la société américaine va favoriser la location de véhicule électrique et hybride aux fans. L’ensemble « des personnes impliquées dans la logistique du WEC et les équipes de course » vont aussi bénéficier de ce dispositif.

Alors que la mythique course des 24h du Mans va célébrer son centenaire cette année, Avis annonce également le développement d’offre « QuickPass ». Des billets permettant de « contourner les guichets » et donc de « gagner en rapidité ».

« Nous sommes ravis d’accueillir Avis dans la famille du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA. » Déclare Frédéric Lequien, PDG de la FIA WEC. « Avis est une marque de confiance et on partage le sens d’innovation et d’excellence. Nous nous réjouissons d’un partenariat fructueux au cours de cette année passionnante pour le sport automobile d’endurance. »

BON PLAN : Grâce à notre site, bénéficiez de 50€ offerts sur les offres d'abonnement CANAL+ (Canal+, beIN SPORTS, Eurosport...) rendez-vous ici pour en profiter

À lire aussi