Golf – Les promotions CANAL+ pour suivre en direct le Masters d’Augusta 2023

Du 6 au 9 avril 2023, CANAL+ diffuse la 87ème édition du Masters d’Augusta. Premier des quatre majeurs de golf de l’année, le tournoi des Maîtres ouvre uniquement ses portes aux 50 meilleurs joueurs du monde ainsi qu’aux précédents vainqueurs de cet immanquable rendez-vous comme Tiger Woods.

L’enjeu est grand cette année, notamment pour Rory Mcllroy qui peut entrer dans l’histoire de ce sport en remportant ce Masters, unique tournoi du grand chelem absent à son palmarès. Face à lui, le dernier porteur de la veste verte, Scottie Scheffler et le numéro 3 mondial John Rahm sont aussi deux très grands favoris de cette épreuve.

Une bataille intense à suivre en intégralité sur CANAL+SPORT et GOLF+. Le dimanche à partir de 23h, les deux dernières heures du Masters seront diffusées sur CANAL+. Pour découvrir les meilleures offres d’abonnement du moment aux chaînes CANAL+, rendez-vous sur boutique.canalplus.com !

L’EQUIPE CANAL+ À AUGUSTA

Thierry David, Astrid Bard et Nicolas Fabre seront sur place avec les consultants Jean Van De Velde et Thomas Levet, pour commenter et analyser le Masters d’Augusta.

MODE EXPERT ACTIVÉ

CANAL+ active le mode expert sur MyCanal pour suivre l’intégralité des Featured Group, et ainsi profiter des parties avec les meilleurs joueurs de la planète.

Durant les 4 jours du tournoi, Julien Xanthopoulos assure également une timeline via le mode expert avec des statistiques, des quizz et échanges en direct avec les abonnés. Il sera rejoint en plateau samedi et dimanche par Adrien Toubiana.

COUVERTURE INFOSPORT+

INFOSPORT+ assure un suivi quotidien du Masters d’Augusta, dès le mercredi avec l’Hebdo Golf et les jours suivants avec des sujets sur les protagonistes, des résumés après chaque tour et des images en direct.

Programme TV – MASTERS D’AUGUSTA EN DIRECT AVEC CANAL+

Mercredi 5 avril

21H00 : CONCOURS DE PAR 3 sur CANAL+SPORT & GOLF+

Jeudi 6 avril

15H30 : FEATURED GROUP – 1ER TOUR sur GOLF+

21H00 : MASTERS D’AUGUSTA – 1ER TOUR sur GOLF+

22H50 : MASTERS D’AUGUSTA 2023 sur CANAL+SPORT

Vendredi 7 avril

15H30 : FEATURED GROUP – 2EME TOUR sur GOLF+

21H00 : MASTERS D’AUGUSTA – 2EME TOUR sur GOLF+

23H16 : MASTERS D’AUGUSTA 2023 sur CANAL+SPORT

Samedi 8 avril

17H00 : FEATURED GROUP – 3EME TOUR sur CANAL+SPORT & GOLF+

21H00 : MASTERS D’AUGUSTA – 3EME TOUR sur CANAL+SPORT & GOLF+

Dimanche 9 avril

17H00 : FEATURED GROUP – 4EME TOUR sur CANAL+SPORT & GOLF+

20H00 : MASTERS D’AUGUSTA – 4EME TOUR sur CANAL+SPORT & GOLF+

23H00 – 01H00 : MASTERS D’AUGUSTA 2023 sur CANAL+