NFL – Damar Hamlin, de l’accident brutal aux dons pour les enfants de Pennsylvanie

Le joueur de NFL des Buffalo Bills âgé de 24 ans a subi un arrêt cardiaque brutal lors d’un match contre Cincinnati lundi dernier. Depuis, la cagnotte que le joueur avait créé en 2020 pour aider les enfants touchés par le Covid-19 en Pennsylvanie a dépassé les 7 millions de dollars.

En pleine pandémie de Covid-19, Damar Hamlin, alors jeune joueur venant tout juste de rejoindre la NFL, avait lancé une cagnotte visant à aider les enfants de Pennsylvanie. Damar voulait ainsi offrir des cadeaux aux jeunes de l’état dont il est originaire les plus touchés par le virus. Alors, quand dans la nuit du 3 janvier, le défenseur du Buffalo Bills s’est écroulé après un arrêt cardiaque, de nombreux fans de la NFL se sont souvenus de cette cagnotte.

Une heure seulement après cet accident brutal, la caisse commune avait atteint les 74 000$ et avait rapidement dépassé le million de dollars. Dans un « état critique » selon la franchise du joueur, la cagnotte de Damar Hamlin compte ce jeudi un peu plus de 7 millions de dollars.

Here is the verified GoFundMe Demar Hamlin started in December to help kids have a magical Christmas.

Following his injury on the field tonight, fans across the country are showing their support for him and his family by donating to his fundraiser 💚https://t.co/wcubpBpdd1

