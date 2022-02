Barca, Real, PSG… Qui sont les comptes sportifs les plus likés (interactions médianes) sur Instagram en 2021 ?

La plateforme Emplifi a dévoilé le Top 10 des comptes sportifs internationaux qui ont le plus engagé leur communauté sur Instagram en 2021.

A ce petit jeu-là, le football est évidemment le grand gagnant : 7 des 10 premiers tournent autour du ballon rond. Le FC Barcelone est lui au sommet de ce classement.

Ils sont les clubs sportifs qui ont la côte sur « Insta » : le FC Barcelone, le Real Madrid et l’UEFA Champions League. Voici le podium, dans l’ordre, des comptes sportifs qui ont reçu le plus de « Likes » en interactions médianes par post (et non d’interactions moyennes), un chiffre qui permet d’avoir un panorama plus objectif.

Le PSG est le seul représentant français du Top. Il pointe à la 5e place avec 345 000 likes en moyenne par post publié.

On découvre dans ce TOP 10 que sept des dix comptes sont des clubs de football. Le cricket et la Formule 1 comblent les trois places laissées par le ballon rond.

2021, une année mouvementée pour le Barca

Avec 816 000 likes par post Instagram (interactions médianes), le FC Barcelone mène la danse, loin devant son frère ennemi madrilène. Etonnant quand on sait que les deux clubs espagnols ont sensiblement la même communauté : 104 millions d’abonnés pour les Blaugrana et 109 millions pour la Maison Blanche.

Mais 2021, année du départ de Lionel Messi au Paris Saint-Germain ou encore du retour de Xavi et Dani Alvez en Catalogne, a peut-être ému les fans barcelonais. L’annonce du transfert de la Pulga avait recueilli plus de 7 millions de likes début août.

Si le ballon rond prend une place prépondérante dans ce Top 10, deux comptes de cricket se sont faufilés entre les mastodontes du ballon rond : le compte de l’équipe nationale indienne (Team India – Criket) et le club des Chennai Super Kings.

Enfin, la Formule 1 se hisse à la 6e place de ce Top 10 avec 337 000 likes de moyenne par post devant un des monstres du foot anglais, Manchester United.

Un succès que l’on peut comprendre avec la saison sportive à suspense et l’intérêt croissant de la compétition, notamment auprès du grand public grâce notamment à la série Netflix « Drive to survive ».