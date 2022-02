New Balance dévoile une paire de sneakers aux couleurs du LOSC

New Balance présente sa 237 NB x LOSC, la toute première paire de sneakers aux couleurs du club lillois. Cette pièce lifestyle vendue en série limitée au prix de 90 euros, sera disponible à partir de ce vendredi.

Attention, il n’y en aura pas pour tout le monde. New Balance, équipementier du LOSC, commercialise une paire de sneakers inédite aux couleurs du club nordiste. « Plus qu’une paire de baskets, une pièce lifestyle de collection » assure la marque américaine. Pour vous offrir ce petit bijou, il vous faudra dépenser 90 euros.

New Balance a opté pour son modèle 237 afin de sublimer la palette des couleurs (rouge, blanc, bleu) des Dogues. Le logo lillois est lui subtilement déposé sur la semelle intérieure.

« En tant qu’équipementier officiel du LOSC, nous sommes ravis d’accélérer notre collaboration avec l’introduction de cette première pièce lifestyle exclusive aux couleurs du club » se réjouit Jérôme Grenet, directeur général France de New Balance, dans un communiqué.

Il s’agit effectivement d’une nouvelle étape dans la collaboration entre la marque américaine et du champion de France, partenaires depuis 2016. D’autres clubs de Ligue 1 Uber Eats comme le PSG avec Nike ou encore l’OM avec Puma proposent également à leurs supporters des sneakers cobrandées.

Des tickets gagnants dans les boîtes de chaussures !

Pour fêter le lancement de cette sneaker, des tickets gagnants seront à découvrir, grâce à un QR code, dans plusieurs boîtes mises en vente dans une vingtaine de boutiques de la région lilloise dont les deux boutiques officielles du club. L’opportunité de remporter et de vivre des expériences exclusives avec le Losc et New Balance :

2 lots de 2 places en loge New Balance pour assister à un match du Losc

Un abonnement au Losc saison 2021/2022

La possibilité d’assister à un entraînement de l’équipe du Losc

2 kits de supporter (maillot + veste Losc)

2 maillots dédicacés par toute l’équipe

Et pour ceux qui n’auraient pas trouvé de tickets gagnants, une autre chance leur sera offerte sur les réseaux sociaux. Un tirage au sort sera organisé entre tous les fans qui auront poster sur Instagram une photo de leur paire en mentionnant le hastag #NB237LOSC. A la clé : une rencontre avec un des joueurs du club lillois.

