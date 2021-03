« Be a Water Hero » : Manchester City poursuit son engagement écologique aux côtés de Xylem

Une nouvelle campagne de prévention, une académie créée pour sensibiliser les jeunes du monde entier… Manchester City et son partenaire Xylem enclenchent la vitesse supérieure dans leur démarche écologique pour une meilleure économie de l’eau.

Manchester City a fait de la préservation de l’eau son combat. « C’est un problème important. Et si nous ne réduisons pas rapidement notre consommation, l’Agence pour l’environnement prévoit que certaines régions du Royaume-Uni pourraient manquer d’eau d’ici 2045 », écrit le club mancunien dans un communiqué.

Sterling en nain de jardin

C’est pourquoi les Citizens réactivent leur partenariat avec Xylem, entreprise américaine spécialisée dans la gestion de l’eau. Dans une vidéo, les deux entités présentent « aux fans de football toutes les façons d’économiser l’eau, et comment ils peuvent s’engager à devenir des héros de l’eau ».

On y voit notamment Raheem Sterling métamorphosé en nain de jardin qui prévient une femme qu’elle gaspille de l’eau en nettoyant sa voiture… Tous les moyens sont bons pour sensibiliser !

Dans cette dernière campagne, « Be a Water Hero », Xylem fait appel à la prochaine génération de défenseurs de l’eau et invite les fans de football à réfléchir à l’impact que l’utilisation excessive de l’eau peut avoir sur la société et l’environnement.

Lancement d’une « Water Heroes Academy »

A l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, Xylem s’est associé au programme de la fondation du City Football Group (CFG), Cityzens Giving, pour donner à un réseau de 100 jeunes leaders les moyens de mettre en œuvre des projets innovants qui utiliseront le football pour offrir une éducation sur l’eau à 5 000 jeunes dans cinq villes du monde.

Au cours des douze prochains mois, les projets dirigés par des jeunes – à Mumbai, Sao Paulo, New York, Le Cap et Shanghai – fourniront une éducation essentielle sur l’eau, l’assainissement et l’hygiène par le biais de matchs de football spécialement adaptés.

« Nous sommes ravis de lancer la Water Heroes Academy avec Xylem, en combinant l’expertise des deux organisations au cours des douze prochains mois afin d’avoir un impact sur la vie des jeunes à travers le monde. Le football est bien plus qu’un jeu. C’est un langage qui permet d’établir la confiance avec les jeunes et de communiquer autour de toute une série de sujets, notamment comment protéger notre santé et notre planète par l’hygiène et la conservation de l’eau », a déclaré Tom Pitchon, directeur de la fondation mondiale de City Football Groups.

En 2019, Xylem s’était associé à Heineken pour produire une bière à base d’eau de pluie récupérée depuis le toit de l’Etihad Stadium, pour fêter le titre des hommes de Pep Guardiola.