Benjamin Morel devient le directeur général de la filiale commerciale de la LFP

Grâce à l’apport de 1,5 milliard d’euros du fonds d’investissement CVC, la LFP annonçait en juillet dernier la création d’une filiale commerciale de la ligue. Aujourd’hui, on en connaît le futur directeur général. Benjamin Morel aura donc un objectif centré « sur le développement de la marque Ligue 1, l’accompagnement des clubs dans la construction de leur propre franchise » mais aussi sur « l’innovation technologique et le développement de contenus multi-canal ».

D’une manière générale, cette filiale commerciale veut « repositionner la France sur le podium européen et mondial des ligues de football ». La LFP contera sur l’expérience de Morel en tant que PDG du Tournoi des Six Nations (depuis 2018) mais également en tant que directeur général de la NBA pour l’Europe, l’Afrique ainsi que le Moyen-Orient. Un poste qu’il a occupé pendant plus de 20 ans.

« Je remercie Vincent Labrune et le Comité de Supervision pour leur confiance, … Je travaillerai… pour offrir un spectacle sportif innovant et de qualité plaçant nos fans du monde entier au cœur de cette nouvelle approche. » À, ainsi, régit le nouveau directeur général de la section commercial de la LFP.

