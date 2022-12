Best Practice – Quand la NFL autorise un défilé de chaussures customisées avec « My Cause My Cleats 2022 »

A l’occasion de la prochaine journée de NFL (week 13) qui débute ce jeudi, les joueurs participent à l’opération « My Cause My Cleats » autorisant ces derniers à porter des chaussures aux couleurs de causes.

C’est une activation qui coche toutes les cases. Pour la 7ème année consécutive (revoir les précédentes ici), les joueurs, les coachs et autres membres des staffs vont pouvoir offrir une fenêtre de visibilité originale à des organismes à but non lucratif.

Prévention sur les armes, santé mentale, handicap, jeunesse, éducation, soutien militaire, maladies, bien-être animal… A l’aide de designers, les joueurs vont pouvoir porter des chaussures de foot US (« cleats ») customisées sur les terrains pour cette journée et les deux prochaines dans certains cas.

Outre l’aspect sociétal, cette campagne « My Cause My Cleats » est également un bon moyen pour les équipementiers Nike, adidas ou encore Under Armour d’exposer leurs chaussures et leur marque de manière originale.

Pour les franchises et la National Football League, cette activation est également un bon moyen de produire du contenu différent (unboxing, mise en avant des causes,…) alimentant les canaux de communication.

Comme les années précédentes, les joueurs feront don de leurs crampons qui seront mis aux enchères au profit des causes représentées.

A quand une telle opération en France et en Europe, notamment dans les principaux championnats de football ?

BON PLAN : Grâce à notre site, bénéficiez de 50€ offerts sur les offres d'abonnement CANAL+ (Canal+, beIN SPORTS, Eurosport...) rendez-vous ici pour en profiter

Cette année, la NFL propose également aux fans de créer une paire aux couleurs d’une cause présélectionnée. L’occasion de participer à un tirage au sort et tenter de gagner une véritable paire.