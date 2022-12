« Every Beautiful Game » – Quand le Qatar invite 5 influenceurs à assister à la totalité des matchs (64) de la Coupe du Monde de football Qatar 2022

Opération organisée par le comité suprême pour la livraison et l’héritage (SC), 5 influenceurs sont invités au Qatar pour assister aux 64 matchs de la Coupe du Monde 2022.

Beaucoup de voyages, matchs aux mêmes horaires et un bilan écologique pas top… ?

C’était l’un des arguments préférés du Qatar pour la promotion de cette Coupe du Monde, « pour la première fois l’histoire, il sera possible d’assister à tous les matchs du mondial ». Effectivement, c’est une première. Grâce aux emplacements des stades assez rapprochés, mais aussi à l’énorme dispositif de transport mis en place par le pays hôte (métro toutes les 2 minutes entre autres), n’importe quel fan peut réaliser ce défi. Enfin, on l’admet, il faut tout même un certain budget. Sauf si vous êtes invités par le comité suprême

C’est le cas de 5 influenceurs : Ben Black, youtubeur britannique, Gabi Martins, tiktokeuse brésilienne, mais également Osama Marwah, youtubeur saoudien, sous oublier Mercedes Roa, tiktokeuse mexicaine ainsi que Ruben Slot, tiktokeur néerlandais.

Ces influenceurs ont donc été choisis par le SC pour suivre les 64 matchs de la compétition et assurer plusieurs millions de vues à l’évènement sur les réseaux sociaux.

Un défi baptisé « Every Beautiful Game ». Même si sur le papier ce défi est très excitant pour n’importe quel fan de foot, plusieurs problèmes entravent ce périple et forcément ça créée la polémique…

64 matchs et des problèmes…

Pendant la compétition certains matchs ont lieu en même temps. Nos 5 amis ne peuvent donc pas assister aux 90 minutes d’une rencontre. Pour pallier à cela, leur plan est simple, aller au stade pour voir à peine 30 minutes d’un match, filer dans un bus et aller en voir un autre. Ce fut par exemple le cas mercredi lors de Tunisie – France et Australie – Danemark, les deux rencontres se jouant à 16h. Et ça l’a également été pour les deux matchs se jouant à 20h, et pour tous les autres 3e match de poule de ce mondial.

Alors évidemment, quand on sait que 5 personnes monopolisent des places pour ne voir la première période d’un match de Coupe du Monde entièrement… Ça fait mal. Un fonctionnement qui grille ainsi la priorité à d’autres fans voulant assister à ces matchs. Et ce n’est pas le seul problème.

Vous nous voyez venir… l’impact écologique. Une chose est sûre, on ne décernera pas la palme des influenceurs les plus éco-responsable à nos 5 globes trotteurs. Entre les bus, taxis ou métro, ce n’est pas brillant. Quoi qu’il en soit, on espère que Ben, Gabi, Osama, Mercedes et Ruben verront l’équipe de France le 18 décembre prochain au stade de Lusail, jour de la finale.

